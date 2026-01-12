我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北市議員苗博雅曾站在納粹鷹的舞台上，遭到羅智強質疑言行前後標準不一。（圖／翻攝自羅智強臉書）

立法委員羅智強不滿台北市議員苗博雅多次公開指控他「力挺、崇拜納粹」，今（12）日向台北地方法院提起民事訴訟，請求苗博雅賠償新台幣500萬元。北院今日首度開庭，雙方均委任律師到庭，法官確認爭點後，諭知於3月5日上午10時再開庭行言詞辯論。本案源於去（2025）年8月間的政治攻防。苗博雅當時接受媒體採訪並於社群平台發文指出，國民黨青年宋建樑因涉「幽靈連署」案遭檢方約談時，曾在台北地檢署前佩戴納粹臂章並行納粹舉手禮，公開崇拜、 美化納粹；而羅智強不僅未譴責，反而率眾前往地檢署聲援，形同「力挺納粹」。苗博雅並進一步指出，國民黨主席朱立倫當時亦表態支持宋建樑，卻反過來指控她先前在凱達格蘭大道宣傳大罷免活動時，站在有納粹老鷹圖騰的舞台上，質疑相關指控明顯「雙重標準」，並以「雙面小強」形容羅智強。羅智強則否認相關指控，強調苗博雅說法為不實造謠。他指出，宋建樑是在去年4月15日晚間被移送新北地檢署偵訊，自己並未到場聲援；其於4月14日前往台北地檢署，實際上是聲援辦公室主任陳冠安，與宋建樑案件無關。羅智強認為，苗博雅刻意混淆時間與事件背景，卻忽略自身曾站上「納粹鷹」舞台的事實，質疑對方現在指控他「崇拜納粹」，標準前後不一，明顯雙重標準，已嚴重侵害其名譽權。苗博雅事後未道歉，並回應所謂聲援屬「包裹聲援」，即使未點名助理，仍屬事實基礎上的評論。羅智強隨後提起民事求償，並在社群平台發起「一讚100元」活動，強調苗博雅言論已侵害其名譽權，求償金額達500萬元。苗博雅委任律師李永裕今日在庭上表示，苗博雅多次清楚說明，相關言論係針對羅智強於去年4月17日前往台北地檢署聲援一事所作評論，且整起風波起因於羅智強先行指控苗博雅「站在納粹鷹下舞台」，苗才回應反擊。律師主張，相關言論屬於事實陳述及意見表達，內容涉及可受公評的公共事務，依法不構成侵權。台北地院今日開庭確認爭執及不爭執事項後，要求雙方補正相關書狀，並訂於3月5日再度開庭，預計進行言詞辯論終結程序。