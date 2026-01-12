中央氣象署預報員劉沛騰指出，明後天（1月13日至1月14日）大陸冷氣團增強，中部以北低溫下探12度、近山區10度，周四（1月15日）冷氣團減弱但日夜溫差大；天氣風險公司資深顧問吳聖宇則提醒，周日（1月18日）將有更強冷空氣南下，轉為濕冷型天氣，北東部降雨機率高，高山留意降雪。
大陸冷氣團增強 明天天氣又變冷
劉沛騰指出，明天、周三大陸冷氣團增強影響，各地早晚低溫再次下滑，中部以北將有12度低溫，南部13度、花東14度，近山區、山谷、空曠地區受到輻射冷卻影響，清晨低溫更低，特別是中部以北近山區可能出現10度或以下的低溫。
周六前氣溫回升 周日迎接新冷氣團
劉沛騰提及，周四、周五、周六大陸冷氣團會減弱，早晚低溫回升，不過輻射冷卻還是明顯，中部以北只有13度，近山區、山谷清晨低溫再降1至2度，南部、花東低溫16度，白天高溫在北部、東半部20至24度，中南部高溫則可達26至28度，日夜溫差非常大。
天氣風險公司資深顧問吳聖宇提醒，周日下午會迎接新一波冷空氣南下，強度較強，且持續時間較久，可能從一路影響到下周末（1月24日至1月25日），屆時氣溫又會再往下跌，回到北台灣整天寒冷、中南部早晚偏冷的環境。
下周天氣濕冷 颱風本週恐生成
吳聖宇也說到，周日過後整體環境水氣較多，可能是偏向濕冷型的一周，北部、東半部降雨機會高，中南部雲量多，山區有局部降雨機會，高山地區則可能會有一段比較容易出現冰霰或雪的時期，跟本周乾冷型的狀況有些不同，值得注意。
此外，吳聖宇補充，菲律賓東方本周將有熱帶低壓或颱風發展機會，目前已經逐漸在雲圖上可以看到雛形，後續發展起來機會頗高，路徑會在菲律賓以東就逐漸轉向北、東北移動，外圍水氣可能上到巴士海峽、台灣東南方海面，但不會直接來到台灣上空，沒有明顯影響的機會。
資料來源：中央氣象署、天氣職人-吳聖宇臉書
