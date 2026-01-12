日本動畫《烏龍派出所》的台灣配音版本，因台詞在地化充滿笑點，加上配音員極具特色的嗓音，成為許多台灣人記憶中難以忘懷的經典。然而，近期卻有網友擅自使用AI技術惡搞，將經典配音改為大量不雅用詞。對此，台北市配音人員職業工會今（12）日發出嚴正聲明，痛批此舉嚴重踐踏專業尊嚴，並強調：「配音員不是素材庫，不排除訴諸法律行動。」
網友AI惡搞《烏龍派出所》台配！工會直球對決了
一名網友昨（11）日於社群平台Threads發出一段用AI配音改編的《烏龍派出所》片段。該影片利用技術提取原版台灣配音員的聲音模型，但台詞卻被竄改成充斥大量不雅髒話的內容。影片曝光後，雖吸引超過萬人按讚、轉發，但也引發不少爭議。
對此，台北市配音人員職業工會今（12）日發出嚴正聲明指出：「任何未經授權擅自盜用配音員聲音並利用 AI 生成內容的行為皆屬侵權，將配音員的聲音用於不雅、惡意戲謔的二次創作，已嚴重踐踏專業尊嚴。」
工會強烈要求，相關人士應立刻下架所有侵權內容，並停止一切使用、散布與分享等行為。若持續散布，工會將依法追究責任，「不排除採取法律行動」。工會再次強調：「配音員不是素材庫，聲音更不是免授權資源，請不要讓聲音工作者成為科技下的犧牲品。」
不過，截至今（12）日晚間18點，該名上傳AI惡搞影片的網友仍未刪除影片。
台北市配音人員職業工會聲明發出後，大批網友也湧入聲援：「台灣還是很多人的版權意識低到可怕」、「影像、圖像、文字、聲音，無門檻的濫用傷害的是花心血產出的創作者」、「配音員的聲音及專業值得被尊重，不該被盜用甚至是使用AI生成」。
資料來源：台北市配音人員職業工會
