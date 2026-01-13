我是廣告 請繼續往下閱讀

高鐵今（13）日發生旅客衝撞列車落軌，高鐵取消1307車次後續台南-左營營運，以配合進行事件調查，並安排旅客搭乘後續列車繼續行程；部分列車並將進行運轉調度，可能有所延誤。經過鐵路警察完成調查以及檢察官同意後，12:54全線已恢復正常營運。高鐵說明，今日1307車次，在10點44分抵達台南站時，發生旅客因不明原因，衝撞該列車落軌事件。車站立即啟動相關安全防護措施，並通報消防、醫護人員到場協助，目前全案已交由鐵路警察調查中。高鐵公司取消1307車次後續台南-左營營運，以配合進行事件調查，並安排旅客搭乘後續列車繼續行程；部分列車並將進行運轉調度，可能有所延誤，造成不便，敬請旅客見諒。高鐵公司為進一步提升旅客候車安全及列車整體營運效率，防止旅客及物品掉落軌道意外發生，耗資20.5億元進行全線車站月台門工程，預計2028年全線完成月台門設置。高鐵後續補充，經鐵路警察完成調查並報請檢察官同意，12:54全線已恢復正常營運。若因此造成行程延誤，依照高鐵旅客運送契約，本事件非可歸責於高鐵公司，亦非屬不可抗力事由，依退費補償規定，將退還行程延誤超過30分鐘以上旅客實收票價之10%。