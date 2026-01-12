我是廣告 請繼續往下閱讀

▲喜劇演員林妍霏（如圖）調侃李多慧口音，甚至直指李多慧私底下抽煙、喝酒、罵髒話遭炎上。（圖／翻攝自IG＠str_network）

小S舊片段被挖出對照 關係不同成為關鍵差異

▲小S（左）跟蔡康永（右）曾在節目上調侃蝴蝶姐姐，沒有被炎上。（圖／翻攝自康熙來了片段）

文化與性別視角放大爭議 幽默界線再度被檢視

韓籍啦啦隊女神李多慧近年在台灣累積高人氣，卻也成為輿論焦點，近日脫口秀演員林妍霏在演出中以誇張語氣模仿李多慧說話，並暗示她私下可能抽菸、喝酒、罵髒話，形象與螢幕前的可愛模樣「反差極大」，該段內容曝光後，迅速在社群平台延燒，引發大量網友不滿，認為相關言論已逾越玩笑界線，形成對個人形象的貶抑，事件也因此持續發酵。對此，有網友翻出當年小S在節目中調侃兒童台的蝴蝶姐姐、草莓姐姐時的畫面，直言小S之所以沒有被炎上，是因為在雙方默契與現場互動的巨大差異。隨著爭議擴大，有網友翻出小S過往在節目《康熙來了》中的一段畫面，當時小S訪問兒童台的蝴蝶姐姐、草莓姐姐時，開玩笑想像走進兒童台化妝間，會聽到姐姐們卸下高音語調、私下聊夜店與抽菸話題，引得全場大笑，蝴蝶姐姐也立刻笑著否認，現場氣氛輕鬆，節目更加註「愛開玩笑」字幕，避免觀眾誤解，這段畫面如今被拿來與林妍霏事件對比，引發是否存在「雙標」的討論。不少網友分析指出，兩者最大的不同，在於「互動形式」，小S的玩笑發生在談話節目中，來賓本人就在現場，能即時回應、反駁甚至反調侃，笑點建立在雙方默契與互動之上，屬於節目效果的一部分；反觀林妍霏的脫口秀演出，屬於單向敘事，被提及的對象並未在場，也無從回應，內容自然更容易被解讀為對他人形象的定義與評價，而非彼此共識下的玩笑。除了形式差異，網友也點出另一層關鍵，即「文化與性別觀感」。小S當年調侃的是台灣本地兒童台主持人，語境清楚、對象熟悉；林妍霏段子則涉及外籍啦啦隊成員，搭配對嗲聲、討好粉絲的描述，容易被解讀為刻板印象與文化嘲諷，在當前社會對性別、國籍與職業形象高度敏感的情況下，這類內容更容易被放大檢視，也讓笑點從娛樂轉為爭議焦點。事件持續在Threads等平台引發熱議，網友留言一面倒指出：「一個是來賓在現場能互動，一個是單方面塑造形象」、「一個像是朋友間調侃，一個更像背後評斷他人」。也有人直言，若事前取得當事人同意，結果或許會截然不同。