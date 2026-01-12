我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2025年12月詐騙手法前五名，其中前3名為網路購物詐騙、假投資詐騙及假交友詐騙。（圖／截自內政部警政署165打詐儀錶板官網）

▲國泰世華為防堵詐騙，推動登入兩步驟驗證、生物辨識登入、生物辨識交易驗證、簡訊收件匣等CUBE App數位安全功能，多重防護讓詐騙無機可乘。（圖／取自canva）

詐騙手法推陳出新，根據內政部警政署165打詐儀錶板統計出排行榜，網購詐騙、假投資、假交友是大眾最常中招的3大詐騙手法。受害者年齡、背景及詐財手法皆相當多元，可見詐騙集團不僅鎖定弱勢群眾，而是精準操縱人性弱點，才讓許多人在不知不覺中步步落入陷阱。面對這場戰爭，銀行的第一線行員，往往成為攔阻詐騙、守護民眾資產中相當關鍵的一道防線。「我領自己的錢不行嗎？」這句話是銀行行員在阻詐第一線很常聽到客戶憤怒的反應之一。國泰世華一名行員回憶，曾有一名客戶臨櫃要求提領300萬現金，理由是購車，但行員檢視帳號警覺發現，該帳戶自開戶後已有6年未使用，卻在3個月內有多筆大額匯入款，且匯入後立即提領現金，資金流量明顯異常。經過進一步加強關懷後，發覺客戶提供的各項資料及匯款用途前後矛盾，果斷通報警方，最後遭檢警判定為車手後帶回警局。另一種更難察覺的便是披著「愛情」或「親情」糖衣的情感投資詐騙。國泰世華行員分享，過去有老婦臨櫃欲匯款給「兒子的朋友」做合股投資，由於金額龐大且為非常態交易，於是行員苦口婆心勸老婦謹慎匯款，但對方卻認為銀行多管閒事，阻礙家人互助。最後直到行員耐心引導，請他與兒子核對是否真有此事，才一步步揭穿詐騙集團假冒親人的話術，國泰世華行員也提到，許多投資詐騙之所以防不勝防，是因為詐騙集團會先欺騙感情取得信任後，再誘導金錢往來。在分行，有行員把關；回到家，數位安全功能為你守護！國泰世華持續深化防詐教育與科技防護，多管齊下提升客戶防詐意識與了解關鍵時刻如何守住自己的錢。國泰世華用戶現在可為帳戶啟動登入兩步驟驗證、生物辨識登入、生物辨識交易驗證等功能，提升數位帳戶安全性。除此之外，針對年長者較習慣查看簡訊，國泰世華也另外建置簡訊收件匣幫助識別詐騙簡訊等多元識詐功能，為自己的財產建立更穩固的防線。除了臨櫃端的守護，民眾可從自身數位習慣做起，培養反詐素養。為了協助大眾與時俱進，國泰世華銀行也透過「識詐教育網」，彙整偽冒銀行專員、官方社群、購物網站、釣魚簡訊等各類詐騙樣態。提醒民眾遇到可疑訊息時，務必「多觀察、多思考，多查證」，遇到可疑訊息，也要謹慎查證，以免掉入詐騙集團的陷阱。