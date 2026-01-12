我是廣告 請繼續往下閱讀

南投水里鄉山區農路10日下午發生死亡車禍！一名陳姓男子開著貨車，車斗載著3名移工到山上送肥料，惟行經一處險降坡來不及轉彎，導致車輛失控衝到下方農地，撞斷電線桿翻覆，陳男當場死亡，車斗3人則拋飛1死2傷，轄區集集警方表示，該事故恐與不熟陡坡路況有關，至於是否有機件故障或其他原因，仍要進一步調查。警方調查指出，當時車上載有約50包肥料，陳男下坡時錯過了第一個轉彎路口，打算從第二個路口過彎時，因斜坡過於陡峭，加上沉重的肥料產生強大慣性，車輛瞬間煞車不及衝出路面，貨車接連撞斷檳榔樹與電線桿後四輪朝天翻覆。據了解，駕駛陳男因強烈撞擊、頭部重創當場死亡，車斗3名移工則被拋飛，其中1人傷勢嚴重送醫不治，其餘2人分別是腿部骨折與腦震盪，目前仍在醫院治療。就事故現場研判，貨車錯過第1個路口後，因遭遇險降坡路段，加上對路況不熟，才會煞車不及未能轉入平緩路段，最後翻覆造成傷亡。警方證實3名移工均為逾期失聯身分，後續將由移民署專勤隊介入處理。初步研判事故主因為「對陡坡路況不熟」及「負載過重」，是否涉及機件故障仍待釐清。陳男在檢察官完成相驗後，家屬對死因未有意見，至於3名死傷移工，之後將請移民署專勤隊協助後續處理，並呼籲前往偏遠山區時，民眾務必確認車輛狀況，最好有當地人帶路、照看，以維護行車安全。