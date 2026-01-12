苗栗縣頭份市今（12）日清晨發生槍擊案，2方人馬相約在下公園談判，其中1方駕駛馬自達休旅車行經下公園旁攔下另1方的黑色豐田轎車，遭到豐田車衝撞，馬自達1名槍手朝對方開槍，行凶後棄車逃逸。警方帶回2名關係人，並在馬自達車內起出改造手槍1支、子彈11發，目前已鎖定嫌犯擴大偵辦中。
據了解，這起槍擊案起因疑2方人馬因先前發生糾紛，清晨5時許相約前往頭份市下公園談判，1輛黑色馬自達休旅車經過下公園旁，以「剪車」方式攔下對方1輛黑色豐田轎車，豐田轎車駕駛23歲黎姓男子疑見苗頭不對朝馬自達猛撞。
此時馬自達轎車下來一名槍手，持槍朝黎男、李男開2槍，造成兩人腳部中彈，槍手則逃之夭夭，後續黎男自行走到附近的為恭醫院就醫，李男則到新竹台大醫院就醫，2人均無生命危險。
警方在現場找到6個彈殼，馬自達轎車上更尋獲改造手槍1支、子彈11發，經初步聯繫馬自達轎車葉姓車主，車主稱車輛借他人使用，另警方也帶回一名林姓關係人。
全案已由苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，不排除任何原因，將持續追查槍枝來源、釐清犯罪動機、其他在場涉嫌人等，並全力查緝涉案槍手。
