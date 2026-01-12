我是廣告 請繼續往下閱讀

▲愛莉莎莎（如圖）第一次感受到巨星般的拍攝待遇，從專屬化妝師、髮型師到造型師都讓她驚呼連連。（圖／PP石墨烯塑崩打卡褲提供）

百萬YouTuber愛莉莎莎近來成為塑身褲代言人，廣告拍攝當天，經歷整整8小時的拍攝，讓她崩潰喊：「天哪真的快瘋了，當女明星也太辛苦了吧！」直呼還是當KOL認真帶貨比較適合她。而第一次體驗巨星拍攝廣告的待遇，愛莉莎莎反應也超有趣，不斷驚呼說：「這也太專業。」愛莉莎莎被導演要求以女演員的專業等級演出，經歷整整8小時的拍攝，讓她大叫：「我還是好好的當KOL認真帶貨比較適合。」被譽為最強帶貨KOL的愛莉莎莎，在2026年開年成為塑身褲代言人，她透露接到邀約時，並非第一時間就答應，而是做足功課才點頭接下代言工作。愛莉莎莎表示，自己最在意褲頭是否容易勒肉，不小心讓女生的小小三層肉擠出來。愛莉莎莎第一次感受到巨星般的拍攝待遇，從專屬化妝師、髮型師到造型師都讓她驚呼連連：「這也太專業。」不過，愛莉莎莎直言最崩潰的是，要聽從導演指令演出：「導演一直叫我屁股要微翹，腿的延伸在拍攝上要有拉伸感，還有不能看鏡頭但要講出廣告台詞，這些都是我的人生第一次。」愛莉莎莎坦言自己雖看似老神在在，但每次鏡頭拍完一喊卡，整個人就直接攤掉，「我做KOL那麼久，各種狀況都遇過但都沒有拍攝代言廣告來得緊張，還是當YouTuber比較好，當女明星太累了，要注意好多細節，包含身形、體態、眼神」，還是當YouTuber比較自在。