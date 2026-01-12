我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄旗山一名家中經營私人宮廟的曾姓「廟二代」，前（10）日黃昏竟再度無照酒駕，開著座車在清水路街頭瘋狂飆速，曾男失控衝撞一間車行，將一名年僅25歲的單親女員工當場撞飛，導致其骨盆碎裂、雙腿慘斷，曾男肇事後非但沒下車，竟還加速逃逸，隨後又在路口撞倒一對母子，曾男被逮時渾身酒氣，呼氣酒測值達每公升0.69毫克，被依公共危險罪嫌送辦，檢方訊後聲押獲准。根據汽車修理廠的監視器畫面，當時25歲的女員工正專心維修機車，完全沒察覺後方曾男駕駛的車輛毫無減速，直接攔腰撞上，女員工像斷了線的風箏，在半空中騰空翻轉一圈後重摔，車行老闆目睹慘狀嚇得魂飛魄散，衝上前只見女員工痛苦哀嚎、雙腿扭曲變形。院方表示，傷者不僅雙腳骨折，骨盆更是粉碎性受創，目前仍在生死關頭搶救中。認識女員工的市民指她家境辛苦，是單親媽媽，平時勤奮認真工作養家，沒想到卻遇車禍毀掉一生。曾男肇逃後沒多久，又在清水路段撞上一名騎機車的盧姓女子，導致盧女倒地受傷，曾男仍繼續逃逸。警方獲報展開追查，同日下午4時許，在杉林區山仙路查獲曾男到案，曾男身上散發濃厚酒味，被逮時醉醺醺，經實施呼氣酒精濃度檢測，酒測值達每公升0.69毫克，依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，複訊後聲押獲准。