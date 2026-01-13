我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李奧納多狄卡皮歐在金球獎頒獎典禮上被消遣，臉上還是露出不失禮的笑容。（圖／摘自 Golden Globes Ｘ）

妮基自嘲段子太便宜 仍不忘調侃李奧納多

▲《一戰再戰》班尼西歐狄奧托羅（左）和李奧納多狄卡皮歐（右）本來在最佳男配角與男主角都是得獎呼聲最高，卻雙雙落空，一起上台分享該片得最佳影片榮耀時，臉上的表情都沒有很喜悅。（圖／美聯社／達志影像）

李奧納多再輸「甜茶」 台下尬笑、台上風光成強烈對比

▲新科金球獎影帝「甜茶」提摩西夏勒梅，在奧斯卡影帝大戰氣勢越來越旺，也是台灣觀眾希望能親眼見到本尊丰采的好萊塢紅星。（圖／美聯社／達志影像）

《一戰再戰》包辦多項大獎

李奧納多沒有輸

▲《一戰再戰》是第83屆金球獎電影類的最大贏家，獲得最佳音樂或喜劇類影片、導演、劇本、女配角等4獎，但李奧納多爭取影帝卻落敗。（圖／摘自IMDb）

第83屆金球獎在比佛利希爾頓飯店登場，今年頒獎典禮話題不只在得獎名單，主持人妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）一開場就用犀利段子「掃射」全場，其中最吸睛的一槍，正是瞄準李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），她先「鋪陳式稱讚」李奧納多的資歷與戰績，包含多座金球獎、奧斯卡，以及與多位名導合作的經歷，接著話鋒一轉補上一句：「」台下瞬間爆出笑聲與驚呼，鏡頭帶到李奧納多本人，他維持禮貌笑容、尷尬但不失風度地跟著笑，成為當晚典禮最具傳播力的名場面之一，隨後妮基葛拉瑟連忙補上：「抱歉我開了這種低俗玩笑！」有趣的是，妮基葛拉瑟並未讓這個梗停在「挖苦」本身，她很快又把炮口轉向自己，當場補了一句「Leo，抱歉我開了這種低俗／很便宜的玩笑，我本來想忍住！」接著又解釋是因為外界對李奧納多的私生活線索實在太少：「我們真的不知道你還有什麼可以講，你再開放一點嘛。」這段「先刺再收」的節奏，讓現場笑聲再度疊上去，也把她的主持風格定調成敢講、但不打算把人逼到難堪。妮基葛拉瑟甚至還翻出「考古級」資料加碼，說她找到李奧納多最深入的訪談得追溯到1991年，內容還是他連講好幾次最愛吃義大利麵，妮基順勢追問：「你現在還最愛義大利麵嗎？」李奧納多在鏡頭前直接比讚、笑著點頭回應，台下掌聲與歡呼也跟著起來，這段互動被不少觀眾認為是「把嘲諷變成綜藝感」的關鍵轉折。典禮上另一條主線，則是最佳音樂或喜劇類男主角之爭，李奧納多主演的《一戰再戰》（One Battle After Another）聲勢不弱，卻在前哨獎一路遭遇強敵提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet，「甜茶」）壓制，金球獎結果也延續近期頒獎走向，提摩西再下一城，讓奧斯卡影帝戰的風向更被看好朝他傾斜。戲劇性在於，李奧納多當晚等於「連吃兩記」：先在台下被主持人用戀愛史開梗，全場看他反應；接著又在影帝獎項上敗北。相較之下，提摩西一邊在典禮空檔與女友凱莉珍娜（Kylie Jenner）互動被捕捉，一邊又風光上台領獎、致詞時不忘再提到對方，鏡頭敘事上形成明顯對照，前輩維持體面、後輩春風得意，讓「世代交棒」的話題更有畫面感。不過若把焦點拉回整體成績，《一戰再戰》並非「空手而回」，綜合本屆得獎結果，《一戰再戰》在電影類拿下包含最佳音樂或喜劇類影片、導演、劇本與女配角等多項大獎，成為當晚電影部門的最大贏家之一；只是最受矚目的「男主角」這一席被提摩西搶走，才讓外界討論更集中在「李奧納多輸了」的敘事上。回到妮基葛拉瑟那句「便宜笑話」之所以引爆，是因為它同時踩在2個好萊塢長年話題上：一是李奧納多長期被貼上的「交往對象偏年輕」標籤；二是頒獎典禮主持人向來愛用「名人私生活」製造即時效，妮基選擇在丟出爆點後立刻自嘲道歉，再用「我們真的不太了解你」把梗接成互動，讓被調侃的當事人還有回應空間，也讓這段橋段從單純嘲弄，變成典禮節奏的一部分。