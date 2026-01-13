我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新科金球獎影帝「甜茶」提摩西夏勒梅，在奧斯卡影帝大戰氣勢越來越旺，也是台灣觀眾希望能親眼見到本尊丰采的好萊塢紅星。（圖／美聯社／達志影像）

李奧納多成調侃對象 甜茶全程放閃

▲「甜茶」提摩西夏勒梅在《橫衝直闖》中，演技被稱讚是「從影以來的代表作」，問鼎奧斯卡最佳男主角氣勢持續攀高。（圖／摘自IMDb）

奧斯卡聲勢消長 李奧納多連吞2敗

▲《一戰再戰》班尼西歐狄奧托羅（左）和李奧納多狄卡皮歐（右）本來在最佳男配角與男主角都是得獎呼聲最高，卻雙雙落空，一起上台分享該片得最佳影片榮耀時，臉上的表情都沒有很喜悅。（圖／美聯社／達志影像）

第83屆金球獎在比佛利希爾頓飯店舉行，最佳音樂或喜劇類男主角率先揭曉，由《橫衝直闖》的提摩西夏勒梅脫穎而出，擊敗呼聲同樣高的《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐，這個結果不僅重演日前評論家選擇獎的勝負，也讓奧斯卡前哨戰態勢逐漸明朗，「甜茶」連續在重要獎項中壓過前輩，還在典禮上全程跟女友凱莉詹娜放閃，被外界視為新世代男星與舊世代男星正面交鋒的象徵。典禮過程中，主持人妮基格拉澤火力全開，當眾拿李奧納多的感情史開玩笑，調侃他在「女友還沒滿30歲前」就完成了3座金球獎與1座奧斯卡的成就。面對辛辣玩笑，李奧納多只能保持風度尬笑回應，最終他不僅錯失影帝，也讓這段被消遣的橋段，成為社群熱議話題之一，形成典禮上略顯尷尬卻又真實的對比畫面。相較之下，提摩西夏勒梅的典禮氛圍明顯輕鬆許多，他與交往多年的凱莉詹娜一同現身，從紅毯到典禮空檔互動不斷，甜蜜畫面頻頻被捕捉，上台領獎時他除了感謝家人與團隊，也特別向凱莉致意，毫不掩飾愛意，這份「事業、愛情兩得意」的狀態，讓他在鎂光燈下顯得格外耀眼，也與李奧納多的處境形成強烈對照。提摩西在《橫衝直闖》中飾演個性極端的桌球好手，被不少影評形容是他從影以來最成熟、最具代表性的演出，連續在前哨獎項勝出，讓他問鼎奧斯卡影帝的氣勢持續升溫；反觀李奧納多，儘管《一戰再戰》在本屆金球獎橫掃多項大獎，個人卻已連吞2敗，聲勢略顯受挫，這場「新生代對決巨星」的戰局，無疑將一路延燒到奧斯卡頒獎夜。