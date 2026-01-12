我是廣告 請繼續往下閱讀

2月1日民眾黨立委兩年條款即將到期，包括黃國昌在內的6名民眾黨立委即將請辭，但陳昭姿卻因為《人工生殖法》尚未完成立法可望留任，引發部分民眾黨立委的反彈。民眾黨立委林國成說「考試不及格的人要留任，考及格的人反而被趕走」，麥玉珍則酸說，「難道留下來，法案就會自動通過嗎」？對此，柯文哲出面證實，陳昭姿的兩年條款確實有但書，就是要完成代孕的立法，「只是我也沒有想到說，這個簡單的民生議題，怎麼會拖這麼久還沒完成」？柯文哲也先後拜會民進黨團總召柯建銘、立法院長韓國瑜希望加速立法，但民進黨立委卻不顧柯建銘的指示，並未將法案送出委員會，藍、綠兩黨內部也有不同的聲音。柯文哲認為《人工生殖法》是不涉意識形態的民生法案，但正因為其背後涉及複雜的倫理議題，才會拖這麼久遲遲無法完成立法。這屆立委對《人工生殖法》最積極的有兩人，一是國民黨立委陳菁徽，其版本主要針對的是女同志及單身女性，因為用的是自己的子宮，所以問題相對單純，行政院提出的版本也相當接近；另一個則是陳昭姿，針對的是妻子無法生育的不孕夫妻，必須透過鬆綁代理孕母懷孕生子。代理孕母的問題討論已久，問題的核心永遠都是該開放到什麼程度，又該如何規範。開放的範圍太小（例如只允許夫妻找女性的親屬代孕），很多人的問題無法解決；開放的範圍大，無論做了多少的限制，必然都會有漏洞和灰色交易。現在所有的草案版本，都不准代理孕母成為交易，只能無償代孕，求孕的夫妻只能給代理孕母合理的營養費、醫療費和保險費，並起終身以1次活產為限，避免代理孕母被剝削。但實際上，這樣的條款根本缺乏誘因，最終所謂的「借腹生子」，必然會成為「租腹生子」，只是所有交易轉為地下。而因為強調無償，雙方並非契約關係，就會衍生更多的問題，例如，孩子產下之後，代理孕母如果反悔，不願將小孩給不孕夫婦，親權的歸屬及其他民事的爭議該如何解決。民進黨立委林淑芬批評陳昭姿為「陳九條」，只有9條條文就草率處理如此重大的倫理議題，陳昭姿則反擊說不只9條條文，並強調當初賴清德和蕭美琴也曾提案或連署支持代孕。實際上不要說9條，就算19條、29條也未必能解決這些問題。賴清德和蕭美琴即便曾經提案，也很可能只是表達自己有關心、有參與這個議題，未必是認真的想要推動相關制度，更不代表有辦法完善整個配套。代孕的矛盾之處在於，因為強調的是無償、不可以交易，胚胎和孩子的歸屬權就不屬於任何一方，就隨時可能會出現變數。而基於人道和倫理，無論藍綠的立法者，都不敢改變這一點。柯文哲口中簡單的民生議題，其實是無解的倫理問題，吵得越兇，越難通過。按照柯文哲和陳昭姿的承諾，陳昭姿很可能可以幹完完整4年的立委任期。而柯文哲則藉由這個特例，證明自己不僅僅是民眾黨規則的制訂者，也是唯一可以破壞規則的人。即便因案不便擔任黨主席，但自己才是永遠的老大，黨主席黃國昌只能靠邊站。《人工生殖法》不過是柯文哲展現能量、藉民眾黨立委交替重返舞台的由頭，過與不過根本不是重點。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com