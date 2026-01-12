我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧思考多日，坦言自己將這次的風波當作自己繼續進步的動力。（圖／翻攝自李多慧Threads@le_dahye）

強調不吸菸 澄清外界揣測

▲李多慧考慮接下來會用相對低沉的聲音面對大眾。（圖／翻攝自李多慧Threads@le_dahye）

把爭議化為前進動力 喊話2026續留台灣

韓籍啦啦隊女神李多慧近日捲入外界討論話題，起因於喜劇演員林妍霏在脫口秀段子中影射其私下形象，引發輿論爭議，沉寂數日後李多慧選擇親自站上火線，今（12）日晚間透過社群平台以中文向粉絲說明近況，語氣溫和卻態度明確，第一時間安撫外界關心，也為整起事件做出正面回應。李多慧先強調自己：「真的不喜歡抽煙！」更提到這次事件也是她重新檢視自己，成為她更進步的機會。針對外界最關注的「私下是否吸菸」傳言，李多慧在影片中多次強調：「我真的、真的、真的不喜歡抽菸。」她坦言近期看到不少與自己中文表達、聲音語調有關的討論，但也請粉絲不用擔心，因為她目前狀態很好。這番直球澄清，被不少粉絲解讀為對不實揣測的溫柔反擊，也展現她不逃避爭議的態度。除了生活習慣的澄清，李多慧也進一步談到外界對她聲音與說話方式的討論，她表示這段時間讓自己開始用不同角度重新思考語氣與表達方式，並不將批評視為打擊，而是轉化成自我調整與成長的契機，她甚至主動詢問粉絲，是否喜歡她以現在這樣較為低沉的聲調與語氣與大家互動，展現高度誠意。李多慧在發言中多次提到「進步」二字，直言這些討論反而成為她繼續努力的動力，她沒有將焦點放在情緒宣洩，而是選擇把外界聲音轉化為自我要求，讓不少網友認為她的回應方式相當成熟，對於身處異地發展的她而言，這樣的心態也被視為能長期站穩台灣舞台的重要關鍵。影片最後，李多慧也正式向粉絲喊話，表示2026年仍會繼續留在台灣努力應援與工作，希望大家能夠繼續喜歡她、支持她，並以一句「謝謝，愛你們」作結尾，這段真誠告白迅速在社群引發大量回應，不少粉絲湧入留言打氣，力挺她以行動與態度回應爭議，也為事件畫下相對溫暖的段落。