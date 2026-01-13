我是廣告 請繼續往下閱讀

今（13）天是美國職棒大聯盟（MLB）傳奇強打、舊金山巨人名人堂成員米歇爾（Kevin Mitchell）的64歲生日。這位曾在1980年代末期統治國聯戰場的重砲手，以驚人的力量與不按牌理出牌的守備風格，至今仍讓老一輩球迷津津樂道。米歇爾職業生涯的最巔峰莫過於1989年。效力於舊金山巨人隊的他，該季繳出.291打擊率、47支全壘打及125分打點的火燙成績，一舉包辦國聯全壘打王、打點王與銀棒獎，並榮獲年度最有價值球員（MVP）。除了打擊表現，他在1989年4月26日對戰聖路易紅雀隊時，上演了史上最著名的守備畫面之一。在左外野追球過頭的情況下，他竟轉身直接用右手「徒手」接殺了飛球。這個神乎其技的動作，成為大聯盟百大經典鏡頭中的常客。早在成名於巨人隊之前，米歇爾就在1986年世界大賽寫下歷史。在那場著名的第6戰「巴克納漏接」之夜，米歇爾在10局下半兩出局後擔任代打，成功敲出安打並跑回追平分，成為大都會隊最終逆轉封王的關鍵隱形英雄。1995年，米歇爾轉戰日本職棒，以當時天價的4.5億日圓加盟福岡大榮鷹（現軟銀鷹），成為日職最高薪球員。雖然他展現了3成打擊率的實力，但卻因無法適應日本球界的管理制度，僅待了兩個月便「閃電離隊」，在日職史上留下了充滿爭議的一頁。米歇爾生涯後期效力過紅人、紅襪、印地安人等多支球隊，雖然體重問題與傷病逐漸困擾著他，但他那「一擊必殺」的長打威力，依舊是各隊投手不敢掉以輕心的噩夢。退休後的米歇爾定居在出生地聖地牙哥。儘管他在場內外都有不少火爆軼事，但舊金山巨人隊依然在2008年將他選入球隊名人堂，表彰他對該球團的巨大貢獻。