美股周一(12日)早盤小跌，記憶體概念股浪潮持續，美國總統川普上周五揚言推動信用卡利率上限設定為 10%，導致銀行相關類股紛紛下挫。美股12日早盤，截止至台灣時間晚間11時20分，道瓊工業指數下跌262點或0.53%、那斯達克開低走高小漲18點、標普500指數小跌4點、費城半導體指數平盤震盪。個股部分，記憶體概念股持續，SanDisk早盤一度摸到392美元，漲幅約4%，後稍下滑；威騰電子上漲近2%、希捷科技小漲1%、美光開低走高後在平盤震盪；其餘科技股部分，台積電ADR、輝達同樣在平盤上下徘徊。根據CNBC報導，市場普遍預期聯準會在本月稍後的下次會議上將暫緩進一步降息，以觀望新一年度的通膨情勢和經濟走向。川普已明確表示，他希望聯準會繼續降低利率。美國總統川普提出限制信用卡利率上限設定為10%的構想後，銀行與金融服務類股周一 (12 日) 走弱，花旗集團下跌近4%，美國銀行以及摩根大通跌幅超過2%。川普上周五在自家社群平台 Truth Social 發文表示，將自 2026 年 1 月 20 日起，推動信用卡利率上限設定為 10%，期限為一年，但並未進一步說明具體執行方式或適用範圍。