美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）自由市場出現重磅簽約，原效力於波士頓紅襪隊的明星三壘手艾力克斯·布萊格曼（Alex Bregman），已與芝加哥小熊隊達成5年1.75億美元（約合新台幣55.3億元）的大約。然而，隨著合約細節曝光，其中高達7000萬美元（約合新台幣22.1億元）的金額是「延後付款（Deferred Money）」，引起爭議。這種規避薪資規則的灰色手法，讓球迷再次歸咎於道奇和大谷翔平。根據《The Athletic》資深記者Ken Rosenthal報導，布萊格曼這份合約約有40%的薪資將延後支付。此舉讓小熊隊每年在計算團隊薪資（Payroll）時能節省約500萬美元的空間，為球隊未來的補強創造額外資金。雖然「延後付款」制度由來已久且符合規定，但自從道奇隊於2023年底與大谷翔平簽下年薪97%均為後付的10年7億美元天價合約後，這種模式便被打上「道奇標籤」。隨著去年底道奇再次與守護神迪亞茲（Edwin Diaz）達成包含大量後付條款的合約，道奇隊目前的延後付款總額已突破10.6億美元。即便這次簽約方是小熊隊，美國球迷卻紛紛將矛頭指向帶起此風潮的道奇隊。網路社群湧現大量批評聲浪，直指這種策略是「濫用制度」、「道奇正在破壞棒球」。更有球迷憤怒表示：「又是道奇那一套，夠了沒」、「討厭道奇的作法」、「芝加哥道奇隊？」、「看到延後支付，我還以為道奇又幹了好事」。現行的勞使協定（CBA）預計將在2026年賽季結束後到期。由於各隊紛紛效法道奇利用後付條款降低豪華稅負擔，引發小市場球隊的不滿與競賽平衡疑慮。外界預測，在下一輪的談判中，禁止或修正延後付款制度、引入薪資上限（Salary Cap）等議題，都將成為勞資雙方攻防的重中之重。總額：5年1.75億美元。延後付款：7000萬美元（約佔總額40%）。附加條款：包含完全不可交易條款。經換算後平均年薪：約為3100萬美元。