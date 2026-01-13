我是廣告 請繼續往下閱讀

▲炎亞綸叫阿本別再主持節目，關韶文（右）笑阿本是瘋子。（圖／翻攝自YouTube OMO調查局）

炎亞綸和阿本是演藝圈的舊情人，近來兩人在節目《OMO調查局》中同台，阿本回憶當時實在愛得太辛苦，練就一身狗仔偵測功夫，只要發現有人在偷拍，就會巧妙地用身體遮檔，每天都小心翼翼。有趣的是，炎亞綸說朋友都覺得他講話很客套，但其實自己講出去的話都很認真，阿本馬上喊，「你當年也說喜歡我啊！」嚇壞現場所有人，關韶文大喊，「他是瘋子！」炎亞綸登上《OMO調查局》宣傳新作品，和舊情人阿本同台，製造出不少笑料，當炎亞綸在分享，只要有朋友得金鐘獎，家裏珍藏的酒都可以開，被阿本虧每次都只是講講，炎亞綸說，「我講的話你們都覺得是客套，但我都是認真。」阿本突然喊，「你當年也說喜歡我啊！」讓現場的人都嚇傻，關韶文笑喊，「他是瘋子！」炎亞綸回憶當年兩人交往時，最麻煩的是要躲狗仔，「他就變得很緊張，他就幫我擋，把自己搞得非常大的壓力。」阿本說只要坐在一個場合，就知道誰把相機拿出來，會利用身體去遮擋，假裝擦臉或是做其他動作，至少不要拍到完整的臉。甚至有次阿本還直接跟對方對峙，阿本坦言「回想那段時間，太辛苦了，好像不用過生活過到這樣。」由於當時兩人沒有很好的分開，阿本每次跟炎亞綸同台都很緊張，怕無心的玩笑話會被惡意解讀，尤其大家都不敢開炎亞綸玩笑，更讓他緊張，阿本說，「當我知道他（炎亞綸）要來上節目，已經是全都約好了，工作人員才跟我講，平常連吃飯約新朋友都會講，怎麼這件事沒講，我有點在意，怕我沒表現好。」