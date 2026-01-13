我是廣告 請繼續往下閱讀

爆冷兩週終於開始大回暖了！冷空氣休戰「下週二才變天」

今天各地轉晴朗穩定，冷空氣逐漸減弱，氣溫逐日回升，白天北部舒適、南部微熱、早晚都偏冷

下週二至下週四有另一波強冷空氣南下，影響時間及強度，各國模式不同且調整中

▲2026年開局爆冷兩週，終於要開始回暖了！這週氣溫從今天開始逐日上升，直到下週二才會又出現低溫。（圖/中央氣象署提供）

今年1號颱風洛鞍可能生成！初步路徑、強度對台影響不大

下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，週五成颱的機率調高至70%

今年首個颱風有機率會生成，但不一定是必然，可能還沒有發展成颱風，就因為北方冷空氣而減弱掉