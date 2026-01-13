終於要開始回暖了！今（13）日清晨全台最低溫出現在新竹縣關西的7.3度，氣象專家吳德榮表示，冷空氣今天開始減弱，全台各地晴朗穩定，溫度開始逐日上升，直到下週二起另一波強冷空氣才會來襲。而今年的首個颱風「洛鞍（Nokaen）」也可能在週五生成，整體路徑對台灣沒有太大影響，但是否有帶來些許水氣，還要持續觀察。
爆冷兩週終於開始大回暖了！冷空氣休戰「下週二才變天」
吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天各地轉晴朗穩定，冷空氣逐漸減弱，氣溫逐日回升，白天北部舒適、南部微熱、早晚都偏冷，週三至週五各地也都是大多晴朗穩定的天氣，天氣回暖，白天陽光暖如春，不過輻射冷卻強，早晚氣溫仍然較低，民眾外出穿著也要注意調整。
吳德榮說，週六至下週一西半部晴朗持續偏暖，東半部水氣增多，有局部短暫雨，下週一大台北也有轉局部短暫雨的機率；下週二至下週四有另一波強冷空氣南下，影響時間及強度，各國模式不同且調整中，還要持續觀察。
今年1號颱風洛鞍可能生成！初步路徑、強度對台影響不大
吳德榮提到，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，週五成颱的機率調高至70%，模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東，並有逐漸減弱消散的現象，與1月未曾有颱風侵台的氣候資料吻合，但對台灣是否還存在使迎風面水氣增多的間接影響？模擬還在調整，應續觀察。
中央氣象署則說，今年首個颱風有機率會生成，但不一定是必然，可能還沒有發展成颱風，就因為北方冷空氣而減弱掉，預估週末冷空氣慢慢下來，該系統無法往西走，可能滯留在菲律賓東方海面就消散，過去1月颱風數量平均值是0.4個，還是可能會有生成機率，有待觀察。
資料來源：洩天機教室
