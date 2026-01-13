我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳楚河近年都在中國拍戲，古裝劇一部接著一部。（圖／微博＠陳楚河的楚河）

▲陳楚河（左）緋聞對象包含曾合拍電視劇的賴雅妍（右）。（圖／資料照）

更覺得未來如果照顧小孩應該也是一樣的心情，「 因為狗的個性都不同，小孩也是，個性不同就要用不同的方式對待， 雖然我沒做過父母，但我自己的感觸是，做一個好父母要做到兩點， 第一個是保護小孩安全，還有要把他教好 」。



當時陳楚河還被問到比較想生女兒還是兒子，他回答：「 小孩是男是女都不在意，以前一開始想要女生，後來想要男生， 現在有就好 」，此言不僅展現出對小孩的渴望，也透露他自己心態上的轉變，或許與其中一隻愛犬離世的打擊有關。外界也期待陳楚河傳出喜訊，能順利結婚生子。



▲陳楚河非常愛狗，先前在節目上更因此延伸到照顧小孩的話題。（圖／微博＠陳楚河的楚河）

47歲男星陳楚河近年工作重心移往大陸，去年底返台過聖誕節時，被目擊與一名外型甜美的圈外女子甜蜜牽手。曾與多位女星傳過緋聞且堅持「絕不認愛」的他，這次一反常態，透過經紀人首度大方承認戀情，並表示想保護女友隱私。已屆熟男之年的他，先前受訪時也曾透露心態轉變，表達出對成為人父與建立家庭的期待。據《鏡週刊》報導，陳楚河去年底返台過聖誕節，先是與一群朋友在東區聚餐，接著女友抱著愛犬現身餐廳外，陳楚河順勢接過小狗後，女友甜蜜挽著他的手，兩人散步離去。而女友皮膚白皙、外型清秀，看起來年紀比陳楚河還小一輪，她還頭戴誇張的聖誕髮飾，小倆口應該是要接著去歡度聖誕夜。陳楚河過往可是演藝圈發電機，緋聞對象包含Ella、關穎、陳意涵、熊熊、賴雅妍，甚至是外型美豔的女F4成員Stacy、Makiyo、「無双樂團」的前琵琶手丘涵等。當時他還曾放話，「被拍到也不會承認」，可如今卻一反常態，聖誕夜被拍後，透過經紀人證實與女友的戀情，首度公開認愛。年近半百的陳楚河近年似乎也有了成家的念頭，先前參加寵物實境節目時，他深有感觸，