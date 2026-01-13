來自中東最新消息，多家外媒報導稱，美國國務院要求美國公民「立即離開伊朗」。
報導指出，由於伊朗正深陷全國範圍的抗議活動，加上有消息警告，以色列或美國可能對伊朗採取軍事行動，美國駐德黑蘭的「虛擬大使館」敦促其公民立即離開伊朗。
聲明並提醒美國公民，應做好網路持續中斷的準備，規劃好替代通訊方式，如果安全無虞，可考慮從陸路離開伊朗，前往亞美尼亞或土耳其。
聲明並補充說，美國公民應制定一個不依賴美國政府幫助的離境計劃，如果暫時無法離開，應請在住處或其他安全的建築物內避難，準備好食物、水、藥品和其他必需品，保持手機電量充足，方便與親友聯繫，同時避免參加示威遊行，保持低調，隨時注意周圍環境，密切注意當地媒體的突發新聞，並做好調整計畫的準備。
