我是廣告 請繼續往下閱讀

原本是刺激又愜意的海島飛行體驗，卻在瞬間變成驚險救援現場，一名外籍滑翔傘玩家在泰國發生意外，整座小島因此陷入一片漆黑。事件畫面在當地引發熱議，也讓不少目擊事件的遊客直呼：「太驚險」。根據泰國媒體《The Thaiger》報導，警方於12日下午約2時30分接獲通報，指芭達雅外海格蘭島（Koh Larn）塔汶海灘（Tawaen Beach）附近發生滑翔傘事故。警方趕抵現場時，發現一名55歲美籍男子仍穿戴完整滑翔傘裝備，整個人倒掛在高壓電線杆頂端，傘繩死死纏住線路。目擊者指出，男子被困在約10多公尺高的半空中，不斷大聲呼救，情況相當驚險。由於高壓電線仍通電，救援行動一度無法立即展開，現場氣氛緊繃，許多遊客與居民聚集圍觀。為了避免觸電意外，救援人員緊急聯繫電力單位，決定暫時切斷格蘭島全島供電。從斷電到完成救援，前後歷時將近一小時，才成功將男子從電線杆上安全救下。救援人員表示，該名男子腿部有多處擦傷，並疑似因輕微觸電導致局部燒傷，所幸意識清楚，隨後已被送往當地醫院接受進一步治療，暫無生命危險。警方調查指出，男子持有合法滑翔傘執照，當天是從島上山頂起飛，原計畫降落至海灘，卻因操作失誤偏離航線釀禍。這起意外不僅讓全島短暫停電，也再次提醒，極限運動再怎麼刺激，安全評估與環境風險，永遠不能掉以輕心。