小確幸周二咖啡優惠來了，根據星巴克官網，今（13）日「買一送一」有星冰樂！歡慶DRIVE THRU突破50店指定品項好友分享日優惠；指定門市飲料加購超萌「夾娃娃機」開搶；進駐雲林新地標，星巴克西螺大同門市開幕；今foodpanda輸入「週二星享日」再折70元外送優惠碼。路易莎咖啡表示，攜手桂格開喝養氣「人蔘蜜香檸檬」限定新品。《NOWNEWS今日新聞》整理連鎖咖啡最新消息供讀者一次掌握。
星巴克：買一送一今再折70元！超萌夾娃娃機開搶
根據官網，今「星巴克買一送一」全台門市、外送都有咖啡優惠：
◾️全台門市星巴克「買一送一」指定品項好友分享日！歡慶DRIVE THRU車道型門市突破50店，今1月13日（二）活動期間11:00-20:00購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。
活動品項：冷萃咖啡、美式咖啡（含特選）、黑櫻桃風味瑪奇朵（含特選）、黑櫻桃風味抹茶豆奶那堤、摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、冰搖果茶、經典紅茶那堤。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算划算價格：
2杯「冷萃咖啡」145元、一杯72.5元
2杯「美式咖啡（含特選）」115元、一杯57.5元
2杯「黑櫻桃風味瑪奇朵（含特選）」185元、一杯92.5元
2杯「黑櫻桃風味抹茶豆奶那堤」180元、一杯90元
2杯「摩卡可可碎片星冰樂」175元、一杯87.5元
2杯「雙果果汁星冰樂」145元、一杯72.5元
2杯「冰搖果茶」130元、一杯65元
2杯「經典紅茶那堤」130元、一杯77.5元
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；活動優惠僅適用指定品項，並依各門市現貨為準。
◾️星巴克買一送一今再折70元外送優惠！今foodpanda周二指定品項好友分享日，1月13日（二）活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰／熱那堤、冰／熱美式咖啡，其中一杯星巴克招待。
幫大家算好平均每杯特大杯那堤77.5元、美式咖啡65元。2杯「特大杯冰／熱那堤」優惠價155元（原價310元）、2杯「特大杯美式咖啡」優惠價130元（原價260元）。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最便宜星巴克買法！今天使用foodpanda星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，消費滿額279元再輸入優惠碼「週二星享日」，疊加最高「現折70元」，喝外送優惠不只免出門排隊、還是「店內價買一送一再省70元」的划算價格別錯過。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，飲品製作皆約九分滿（含冰塊）；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；依門市現場庫存為主，售完為止。
◾️星巴克「夾娃娃機」超萌開搶！根據星巴克官網，明1月14日捕捉美好星願，於指定門市以原價購買兩杯大杯(含)以上全品項飲料再加購2680元即可獲得「品牌夾娃娃機」乙台。指定門市點此查詢
提醒大家，原價購買杯數計算不適用於好友分享、第二杯半價、糕點套餐升級優惠；商品依各門市現貨為準，售完為止；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；本活動不適用於外送外賣、預訂與行動預點服務；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
星巴克：西螺大同門市開幕！近雲林西螺大橋有Drive-Thru車道服務
星巴克表示，進駐雲林縣西螺鎮、鄰近最具代表性的地標「西螺大橋」，最新開幕「星巴克西螺大同門市」，以金屬元素外觀呼應橋樑結構意象，象徵連結與交流的重要門戶。更擁有車道型門市（Drive-Thru）服務，無需下車即可快速享受更便利流暢的咖啡體驗。
沿著落地窗延伸的展示櫃與牆面設計開闊又通透，整體空間以格柵隔屏的造型設計，
巧妙界定不同座位區域，堆疊出豐富的視覺層次。
門市首賣節慶綻放絢爛煙火並融入老街洋樓雕刻的「西螺風情馬克杯」特色商品、「西螺大同隨行卡」設計靈感則延伸自門市外觀的金屬鋼骨結構，呼應地標「西螺大橋」
的堅毅形象，同時轉化為厚磅帆布製的「黑紅女神縫線提袋」低調線條。
星巴克表示，歡慶西螺大同門市開幕，1月11日至1月15日，
活動期間內完成指定社群任務，可購買兩杯容量／冰熱／口味皆一致的飲料，享「第二杯半價」優惠；1月11日至1月24日，活動期間內憑當日單筆消費滿 1500元發票，可獲得「星巴克花漾女神玻璃杯」乙個； 當日單筆消費滿2200元發票，可獲得「星巴克隨身保暖毯」乙個。
路易莎：桂格聯名養氣「人蔘蜜香檸檬」新品
路易莎咖啡表示，攜手桂格開喝「人蔘蜜香檸檬」限定新品，每杯完整加入一整瓶市售桂格養氣人蔘，喝得到調和蜂蜜與檸檬平衡人蔘底蘊，酸甜清爽又柔和的和諧口感，寒冬時節幫補元氣，即日起至2月28日限定開賣，中杯熱飲65元。
資料來源：星巴克、foodpanda、路易莎咖啡
