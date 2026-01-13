冬季可能還有颱風生成，氣象專家賈新興表示，菲律賓東方外海的熱帶系統，預估明（14）日有機會變熱帶性低氣壓，周四（1月15日）有增強為今年第1號颱風「洛鞍」的機會，台灣天氣則是在周末前天氣穩定晴朗、日夜溫差大，周日（1月18日）開始受東北季風影響，桃園以北及宜蘭轉有雨、氣溫下降較明顯。
留意洛鞍颱風 賈新興估周四生成
賈新興說明，菲律賓東方海面有熱帶系統在整合，今（13）日預估颱風生成機率提高，可能周四在菲律賓東南方生成後，路徑先往西北移動，再轉向東北慢慢消散，對台灣來說，周日開始洛鞍颱風帶來東風，迎風面東半部的降雨會稍微增多。
賈新興提及，歷史上1月平均颱風生成數為0.5個，是全年度第3少的月份，目前也還沒有颱風在1月侵台的紀錄，歷史上的1月最多颱風生成數量是2個，分別在1957年、1965年、1985年、2014年，因此1月有颱風生成較罕見，但也並非不會發生。
周末前全台天氣穩定 下波冷空氣轉濕冷
台灣天氣方面，今天至周四，各地天氣晴朗，午後花東山區轉多雲；周五午後（1月16日），桃園以北山區、宜花東有零星短暫雨；周末兩天北海岸、基隆至東北角、宜花東有零星短暫雨。
賈新興提醒，下周一（1月19日）東北季風明顯增強，桃園以北、宜蘭有局部雨，新竹及花東也有零星短暫雨，下周二至下周四（1月20日至1月22日），台灣有受大陸冷氣團影響的機率，桃園以北、宜蘭有局部雨，新竹、花東、南投以南山區也有零星短暫雨。
早晚輻射冷卻剩10度 本周注意日夜溫差
氣溫方面，中央氣象署提及，今天、周三大陸冷氣團和輻射冷卻影響，各地早晚低溫再次下滑，中部以北將有12度低溫，南部13度、花東14度，近山區、山谷、空曠地區受到輻射冷卻影響，清晨低溫更低，特別是中部以北近山區可能出現10度或以下的低溫。
氣象署指出，本周白天高溫在各地都比較溫暖，北部、宜蘭20至24度，中南部甚至可以來到25至28度，這樣的情況下要特別注意早晚較大溫差，外出務必適時調整穿著，以免感冒。
資料來源：賈新興YouTube、中央氣象署
