台北股市今（13）日再度走強，開盤上漲63.57點、來到30630.86點，其中權王台積電開盤再創新天價，跳空上漲30元、來到1720元，市值約有新台幣44.47兆元，顯示出資金對於本週召開法說會的期待。根據《紐約時報》引述消息指出，美國川普政府正接近完成與台灣的貿易協議，市場解讀對台關稅有望調降並對齊日、韓的15%水準。消息一出，立即點燃投資人情緒，台股夜盤出現明顯拉抬，終場大漲371點，收在31071點，漲幅1.21%。台積電ADR週一上漲2.52%，收在331.77美元。《紐約時報》（New York Times）報導指出，根據3名知情人士透露，川普政府正與台灣完成一項貿易協議，該協議將降低台灣出口商品關稅至15%。這項稅率與去年達成協議的亞洲盟友日本和韓國的進口關稅稅率基本一致。知情人士透露，作為協議的一部分，台積電承諾在美國亞利桑那州（Arizona）新建至少5座半導體晶圓廠，使台積電在當地工廠數量幾乎翻倍。但目前尚不清楚這些投資的具體時間表。台積電發言人對此拒絕評論。報導指出，台灣在全球晶片生產中據主導地位，而晶片正是電腦和AI人工智慧資料中心的核心零件。但鑑於北京方面聲稱台灣屬於中國，依賴台灣的風險似乎越來越大，且中國持續在台海周邊進行實彈軍演，美國官員和企業高層擔心，一旦台灣遭中國入侵，恐擾亂電子產品、汽車和武器的全球供應鏈。此外，隨著人工智慧（AI）硬體需求持續發燒以及智慧型手機訂單保持強勁，台積電預計將在2025年的第四季財報中交出亮眼成績單。根據市場分析師預期，台積電該季淨利有望成長27%，突破歷史紀錄，進一步鞏固其做為亞洲市值最高上市公司的地位。