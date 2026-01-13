我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）在休賽季未與波士頓紅襪續約，最終以5年1.75億美元（約為52.5億台幣）合約轉戰芝加哥小熊。消息曝光不到24小時，紅襪首席棒球事務官布瑞斯洛（Craig Breslow）馬上接受《MassLive》專訪，回應布萊格曼離隊的始末與感受，以及球團接下來的補強方向。對於布萊格曼的離隊，布瑞斯洛坦言，當球隊積極爭取一名重要球員卻未能如願，難免感到失望，因為管理層始終以爭冠為目標，「錯失一名關鍵戰力，確實是休賽季的一項挑戰。」不過他也強調，紅襪仍將持續尋找各種方式提升戰力，不論是透過自由市場或交易都不會設限。根據《ESPN》記者帕桑與歐尼的報導，布萊格曼與小熊的合約包含完整不可交易條款，且沒有跳脫選項；相較之下，紅襪提出的是5年1.65億美元、含大量延遲支付的方案，且依球團政策未提供不可交易條款。對於談判落差是否影響結果，布瑞斯洛並未多談細節，僅表示去揣測布萊格曼的決定因素「既不聰明，也不公平」，並強調球員與家人有權選擇未來生涯的落腳處，紅襪予以尊重。布瑞斯洛也肯定布萊格曼對球隊的貢獻，直言他不僅是場上主力，更在休息室展現領袖價值。但他指出，這份工作必須在短期競爭力與長期布局之間取得平衡，即使過程艱難，也必須為球團做出最合適的決策。回顧過去一年，紅襪先是簽下布萊格曼，隨後因守位問題讓德弗斯（Rafael Devers）改任指定打擊，最終又將德弗斯交易至巨人，如今布萊格曼也離隊，戰力流失不小。對此，布瑞斯洛表示，與其糾結過往個案，更重要的是如何在短期內改善陣容，以及從經驗中學習、作為未來決策的依據。布瑞斯洛最後也向球迷喊話，強調即使2026年將以不同陣容迎戰新賽季，紅襪爭奪分區冠軍與深度季後賽的決心不會動搖，球團也將持續努力，為球迷帶來一個值得期待的賽季。