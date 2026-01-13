我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Porter每場26分火力和近四成三分命中率，208公分絕佳身材對位，肯定是勇士爭冠最後一塊拼圖。（圖／美聯社／達志影像）

▲Michael Porter Jr.是勇士爭冠最後一塊完美拼圖。Michael Porter Jr.正在打出生涯最好一季，投籃、身高、進攻得分、拉開空間是他最有價值球路。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

NBA這兩天最震撼傳聞是：勇士很可能拿下今年球季場均25.9分，三分命中率3成97的籃網208公分前鋒射手Michael Porter Jr.。勇士必須付出代價很合理，Jonathan Kuminga+Buddy Hield+Moses Moody+一首輪，另外拉國王加入三方交易，國王出一首輪+其他交易配套。勇士不願意付出兩首輪，籃網不想要Jonathan Kuminga，只能往國王送，勇士也不想要國王後衛Malik Monk，因此細節還需要找到三方平衡。主要交易包內容：勇士得到Michael Porter Jr.+Tyrese Martin，Porter每場26分火力和近四成三分命中率，208公分絕佳身材對位，肯定是勇士爭冠最後一塊拼圖。籃網會拿下Jonathan Kuminga+Buddy Hield+Moses Moody+兩首輪，至於國王除了在三方交易中接手Jonathan Kuminga，其他細節和交易包仍在協商，預估1月15日才會有最終結果。Jonathan Kuminga去年夏天完成續約，要到1月15日後才能被交易。勇士不想交易送走「嘴綠」Draymond Green，只能用Jonathan Kuminga+其他角色球員+一首輪做為交易籌碼，因此勇士不可能交易得到公鹿前鋒「字母哥」Giannis Antetokounmpo、獨行俠中前鋒Anthony Davis，Michael Porter Jr.已經是最符合勇士戰術需求、戰力和陣容的完美拼圖。對籃網來說，兩個實用可以擺進輪換角色球員+一年輕未來新秀+兩首輪，這是可以接受報價。對勇士來說，如果能換來健康字母哥或AD，那麼NBA就大結局，大家都不要玩了，但那是不可能發生的事。勇士這次如果能幸運拿下Michael Porter Jr.，也幾乎是一支三壘安打。Michael Porter Jr.是勇士爭冠最後一塊完美拼圖。Michael Porter Jr.正在打出生涯最好一季，投籃、身高、進攻得分、拉開空間是他最有價值球路，他肯定期待加入勇士，成為Stephen Curry和Jimmy Butler隊友，他出色投籃能力和功能性將如魚得水。勇士有了Michael Porter Jr.這個第二、第三穩定得分點，Stephen Curry將得到解放，Jimmy Butler空間也會得到最大釋放，勇士戰術、對位、身材也能獲得紓緩，團隊戰力幾乎沒有缺口。今年球季勇士防守表現一直還可以，但進攻起伏不穩，除了完全依賴Stephen Curry支撐，靠Jimmy Butler硬鑿，主打五小陣容和外線火力都很難在進攻端幫上大忙。勇士今年每場出手43.9次三分球，命中15.9個三分，都是聯盟最多，但三分命中率只有3成59，排聯盟第12中間水平，Michael Porter Jr.交易一旦成功，勇士如吞大力丸，勇士進攻缺口和三分外線都可以得到最大填補，身材對位也能馬上提升。未來兩天靜待發展結果，NBA會不會再變天？西區格局會不會再度被勇士拉扯，誰不期待。