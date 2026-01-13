我是廣告 請繼續往下閱讀

總預算卡關，影響攸關通勤族權益的TPASS，北北基桃則決議由地方政府先行籌資墊付TPASS捷運優惠，對此，總統府副秘書長何志偉在臉書發文直指，立法院預算遲遲不審、不付委，TPASS被拿來當政治攻防的籌碼，而他會繼續站在通勤族這一邊，也呼籲，「請回到民生，審預算吧」。何志偉透過臉書表示，身為TPASS原始提案人，他真不忍心看到通勤族，因為預算問題，連帶通勤成本暴增，如果TPASS 消失了，不只少一張月票，是很多家庭的生活節奏被打亂。何志偉指出，他當初推動TPASS，只有一個很單純的想法：不要讓每天努力上班、接送孩子的人，被交通費懲罰。何志偉感嘆，TPASS不僅是省預算，更涉及淨零排放（低碳交通）與世代正義（減輕租屋通勤負擔），這正是青年世代最關心的議題，但現在，因為立法院預算遲遲不審、不付委，TPASS被拿來當政治攻防的籌碼，「承擔後果的，卻是每天通勤的你我」。何志偉直言，雖然北北基桃四市已達成共識，「TPASS 是中央與地方的重大民生政策，民眾福祉優先」，但地方政府願意先行籌資、代墊補貼，不讓服務中斷。何志偉強調，也要很直接地說一句，卡住 TPASS的，不是行政體系，而是立法院不審預算，卻讓通勤族買單，「每天早上那一聲『嗶』，刷的不只是月票，而是一個家庭準時上班、準時回家的日常」。「這一聲，不能刷不過！」何志偉說，他會繼續站在通勤族這一邊，也呼籲，「請回到民生，審預算吧」。