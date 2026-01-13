洛杉磯湖人隊球星勒布朗·詹姆斯（LeBron James）今日在客場對陣沙加緬度國王的比賽中，穿上了一件極具歷史意義的特別版球衣。根據ESPN記者Dave McMenamin報導，為了慶祝詹姆斯創紀錄的第23個NBA賽季，他在例行賽剩餘的46場比賽中，球衣右胸處都將縫上一個專屬紀念徽章。這項前所未有的舉動不僅是在向傳奇致敬，更引發外界對於這是否為其「最後一支舞」的熱烈討論。

致敬23載輝煌　徽章融合三支球隊元素

這個特別設計的徽章細節滿滿，中央是詹姆斯招牌的賽前撒鎂粉（Chalk Toss）剪影，背景由三條彩色條紋組成，分別代表他職業生涯效力過的克利夫蘭騎士、邁阿密熱火及洛杉磯湖人。徽章正中央醒目的數字「23」，則象徵他超越名人堂球星卡特（Vince Carter），成為NBA歷史上首位征戰達23個賽季的球員。

每枚徽章都將成為「1 of 1」球星卡

這次企劃與知名卡片公司Topps合作，極具收藏價值。詹姆斯每場比賽結束後，湖人裝備經理都會立即將該場球衣上的徽章取下，並全程錄影標註日期與鑑定。這些帶有球員汗水與比賽痕跡的實戰徽章，將寄往達拉斯的工廠，被製成極其稀有的「1 of 1」實戰球衣切割卡（Jersey Patch Cards），預計未來將在收藏市場拍出天文數字。

▲聖安東尼奧馬刺預計於今（8）日在主場迎戰洛杉磯湖人，這場關乎西區前3名的關鍵戰役，卻傳出雙方兩大指標球星詹姆斯（LeBron James）與文班亞馬（Victor Wembanyama）雙雙進入傷病名單。（圖／美聯社／達志影像）
▲詹姆斯每場比賽結束後，湖人裝備經理都會立即將該場球衣上的徽章取下，並全程錄影標註日期與鑑定。（圖／美聯社／達志影像）
克服傷病回歸　湖人暫居西區第5

現年41歲的詹姆斯本季初因嚴重的坐骨神經痛（Sciatica）缺席了前14場比賽，這也是他職業生涯首度錯過開季。然而回歸後他依然維持高水準演出，本季場均繳出21.9分、6.9助攻與5.9籃板的數據。目前湖人隊以23勝13敗的成績位居西區第5，在詹姆斯與唐西奇（Luka Doncic）的雙核心領導下，正穩步邁向季後賽。

雖然詹姆斯尚未正式宣布本季是否為其職業生涯的終點，但如此大動作的儀式感紀錄，無疑讓每一場比賽都充滿了告別的氛圍。詹姆斯曾表示，是否繼續打球將取決於身體狀況以及他對勝利的渴望。隨著徽章一枚枚被摘下寄往工廠，全世界球迷也正倒數著這位史上得分王在賽場上的最後時光。

詹姆斯第23季里程碑

歷史紀錄：NBA史上首位出賽達23個賽季的球員。

總得分：目前累積超過42600分，持續刷新歷史第一紀錄。

連續得分雙位數場次：2025/12/5，已停在1297場

消息來源：ESPN

