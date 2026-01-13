我是廣告 請繼續往下閱讀

金門「島嶼生活節」於11日發生表演事故！在地表演團隊進行火舞秀的過程中，一名團員於施展噴火特技時，疑似受到現場瞬間風勢變化的干擾，導致火勢回衝造成二級燙傷，現場人員隨即將其送往金門醫院救治，院方考量後續治療、專科瘀需求，決定啟動醫療後送程序，並於當晚由醫療專機順利將傷者送至台北榮民總醫院，接受專業治療照護。根據院方的診斷結果，該名表演者的傷勢主要為臉部二級燙傷，所幸其意識保持清楚且生命徵象趨於穩定，院方也已即刻完成必要的醫療處理與各項生理評估。為了確保後續治療的完整性，並顧及專科醫療的深層需求，院方在審慎考量後決定啟動醫療後送機制。傷者已於11日晚間11時30分，由醫療專機順利轉診至台北榮民總醫院，以利進行專業治療與復健觀察。表演團隊團長12日晚間，向縣府詳細說明意外事發經過，並回報傷者目前意識清楚且整體狀況維持穩定，團隊承諾將全力配合後續的說明調查與各項安全檢視工作，此外，該活動已依規定為所有參演人員投保，後續將依保險及相關程序亦會妥善處理。縣府對此回應指出，意外發生後便與承辦單位及表演團隊維持緊密聯繫，除了持續追蹤傷者的傷勢變化，也已主動聯繫家屬表達關切，並承諾將傾全力協助處理後續所有相關事宜。縣府強調，未來將要求相關單位針對演出流程、器材使用規範以及現場環境的安全管理細節進行全面性檢討。透過持續強化防護與應變機制，縣府期盼能杜絕類似意外再度發生，以確實保障所有表演人員與現場觀眾的生命安全。