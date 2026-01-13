台灣壽司郎表示，2026聯名《魔物獵人 荒野（Monster Hunter Wilds）》1月16日狩獵開搶！39款周邊商品一次看，灼熱鎖刃龍翼甲等3款限定餐點附贈14款限量插卡、3款盲袋藥水瓶飲料、5款魔物剪影便利貼、10款開運狩獵籤、全熟肉面紙套、絨毛爆彈桶、行獵便當袋、獵盤2入組一次整理，滿額贈、集點抽獎辦法、6家主題限定店全公開。
台灣壽司郎繼2024年聯名《魔物獵人》20周年，今年再度展開「壽司郎狩獵祭」，把全台門市變成獵人們的集會所，推出限定餐點、稀有報酬與任務挑戰，1月16日開狩。
壽司郎x魔物獵人：3款限定餐點！附贈14款限量插卡
壽司郎魔物獵人聯名菜單以「封面魔物」與「獵人補給」為靈感設計，1月16日（五）首推3款擁有炙烤香氣的高蛋白補給料理，「灼熱鎖刃龍翼甲」80元贈「鎖刃龍插卡」乙張，「MHWilds帶骨香腸」90元及「MHWilds增益食物」70元則贈送「魔物插卡」乙張，每份皆隨機附贈限量插卡共14款可收藏（數量有限售完為止）。
壽司郎x魔物獵人：盲袋藥水飲料組！送3款能量飲料瓶
2月6日（五）起，內用點購可口可樂、雪碧或可爾必思可獲「盲袋藥水飲料組」200元，附贈還原遊戲中熟悉圖示的「能量飲料瓶」乙個，（共3款，款式隨機出貨。全台限量20,000組，數量有限售完為止）。
壽司郎x魔物獵人：加價購行獵便當袋、獵盤2入組！
1月16日（五）起，凡於壽司郎消費滿額500元，可以200元加購重現遊戲冒險補給道具的「行獵便當袋」；印有魔物圖紋、象徵榮譽的「獵盤2入組」，則是加購價250元（每款皆全台限量20,000組，售完即絕版）。
壽司郎x魔物獵人：滿額贈5款魔物剪影便利貼、10款開運狩獵籤！
◾️1月23日（五）起，單筆消費滿600元即可獲得「魔物剪影便利貼」乙份（共5款，全台限量50,000個，贈完為止）。
◾️2月9日（一）起，單筆消費滿1000元即可獲得「開運狩獵籤」一張，款式共10款，分為小吉、中吉、大吉、大狩運及特上幸運，皆隨機贈送。若抽中「特上幸運」者，可立即兌換「500元折價券」一張（全台限量50,000張，贈完為止）。
壽司郎x魔物獵人：全熟肉面紙套、絨毛爆彈桶抽獎！緊急任務加碼
隨著「壽司郎狩獵祭」全面開狩，獵人公會正式發布期間限定挑戰任務！所有獵人皆可前往壽司郎台灣官方粉絲專頁接取任務、展開狩獵行動。
◾️百盤狩獵令：凡於活動期間至店內用餐，每20盤可得1點、40盤可得2點（依此類推）。集滿1點有機會抽中「全熟肉面紙套」、集滿5點有機會抽中「絨毛爆彈桶」。
◾️緊急任務：公會任務板將同步開放「緊急任務」，每週限時更新。任務將於1月19日、1月26日、2月2日每週一上午10:00公布，獵人可前往壽司郎台灣官方粉絲專頁接取，完成指定條件即可獲得抽獎報酬機會。
壽司郎x魔物獵人：全台6家主題限定店！
為重現魔物獵人 荒野（Monster Hunter Wilds）的壯闊世界觀，壽司郎特別把門市打造成現實中的「大集會所」，讓粉絲置身於狩獵世界中。6家主題限定店一覽：
壽司郎台北民權建國店
台北市中山區民權東路三段二號1樓
壽司郎南港CITYLINK店
台北市南港區忠孝東路七段369號CITYLINK C棟5樓
壽司郎桃園國際路店
桃園市桃園區國際路二段358號
壽司郎台中福科路店
台中市西屯區福科路8號
壽司郎台南永康店
台南市永康區中正北路161號
壽司郎高雄中正店
高雄市新興區中正三路2號
藏壽司：高雄「林園沿海路店」試營運9折！三麗鷗束口便當袋滿額贈
藏壽司表示，高雄林園首間藏壽司「林園沿海路店」來了，擁有199席座位，1月20日起試營運、1月27日正式開幕。歡慶開幕，1月20日至2月2日限時14天，凡到店用餐並完成官方社群追蹤與指定打卡任務，
整筆訂單即享九折優惠。
1月20日起，至藏壽司林園沿海路店消費滿1200元，並完成指定社群任務，即可獲得可愛又實用的三麗鷗家族「
束口便當袋」乙個。共有三麗鷗家族、酷洛米與人魚漢頓3款人氣設計（限量300份，送完為止）。
藏壽司 高雄林園沿海路店 門市資訊
地址：高雄市林園區沿海路二段166號
試營運時間：1月20日（二）至1月26日（一）12:00-20:00
正式開幕時間：1月27日（二）週一到週五11:00-20:00、週六到週日（例假日前夕）10:30-20:00，2月2日（一）後營業時間請參考官網資訊
資料來源：壽司郎、魔物獵人、藏壽司、三麗鷗
我是廣告 請繼續往下閱讀
壽司郎魔物獵人聯名菜單以「封面魔物」與「獵人補給」為靈感設計，1月16日（五）首推3款擁有炙烤香氣的高蛋白補給料理，「灼熱鎖刃龍翼甲」80元贈「鎖刃龍插卡」乙張，「MHWilds帶骨香腸」90元及「MHWilds增益食物」70元則贈送「魔物插卡」乙張，每份皆隨機附贈限量插卡共14款可收藏（數量有限售完為止）。
2月6日（五）起，內用點購可口可樂、雪碧或可爾必思可獲「盲袋藥水飲料組」200元，附贈還原遊戲中熟悉圖示的「能量飲料瓶」乙個，（共3款，款式隨機出貨。全台限量20,000組，數量有限售完為止）。
1月16日（五）起，凡於壽司郎消費滿額500元，可以200元加購重現遊戲冒險補給道具的「行獵便當袋」；印有魔物圖紋、象徵榮譽的「獵盤2入組」，則是加購價250元（每款皆全台限量20,000組，售完即絕版）。
◾️1月23日（五）起，單筆消費滿600元即可獲得「魔物剪影便利貼」乙份（共5款，全台限量50,000個，贈完為止）。
◾️2月9日（一）起，單筆消費滿1000元即可獲得「開運狩獵籤」一張，款式共10款，分為小吉、中吉、大吉、大狩運及特上幸運，皆隨機贈送。若抽中「特上幸運」者，可立即兌換「500元折價券」一張（全台限量50,000張，贈完為止）。
隨著「壽司郎狩獵祭」全面開狩，獵人公會正式發布期間限定挑戰任務！所有獵人皆可前往壽司郎台灣官方粉絲專頁接取任務、展開狩獵行動。
◾️百盤狩獵令：凡於活動期間至店內用餐，每20盤可得1點、40盤可得2點（依此類推）。集滿1點有機會抽中「全熟肉面紙套」、集滿5點有機會抽中「絨毛爆彈桶」。
◾️緊急任務：公會任務板將同步開放「緊急任務」，每週限時更新。任務將於1月19日、1月26日、2月2日每週一上午10:00公布，獵人可前往壽司郎台灣官方粉絲專頁接取，完成指定條件即可獲得抽獎報酬機會。
為重現魔物獵人 荒野（Monster Hunter Wilds）的壯闊世界觀，壽司郎特別把門市打造成現實中的「大集會所」，讓粉絲置身於狩獵世界中。6家主題限定店一覽：
壽司郎台北民權建國店
台北市中山區民權東路三段二號1樓
壽司郎南港CITYLINK店
台北市南港區忠孝東路七段369號CITYLINK C棟5樓
壽司郎桃園國際路店
桃園市桃園區國際路二段358號
壽司郎台中福科路店
台中市西屯區福科路8號
壽司郎台南永康店
台南市永康區中正北路161號
壽司郎高雄中正店
高雄市新興區中正三路2號
藏壽司表示，高雄林園首間藏壽司「林園沿海路店」來了，擁有199席座位，1月20日起試營運、1月27日正式開幕。歡慶開幕，1月20日至2月2日限時14天，凡到店用餐並完成官方社群追蹤與指定打卡任務，
1月20日起，至藏壽司林園沿海路店消費滿1200元，並完成指定社群任務，即可獲得可愛又實用的三麗鷗家族「
藏壽司 高雄林園沿海路店 門市資訊
地址：高雄市林園區沿海路二段166號
試營運時間：1月20日（二）至1月26日（一）12:00-20:00
正式開幕時間：1月27日（二）週一到週五11:00-20:00、週六到週日（例假日前夕）10:30-20:00，2月2日（一）後營業時間請參考官網資訊