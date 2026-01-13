我是廣告 請繼續往下閱讀

▲這起車禍事故造成一名48歲的機車騎士受有手腳擦挫傷，緊急將其送往醫院治療。（圖／翻攝畫面）

台北市士林區昨（12日）晚間發生一起驚悚車禍，一名21歲的廖姓男子疑似恍神，行駛至中山北路時突失控衝撞78歲蘇姓男子臨停在路邊的一輛小客車，而後再輾壓一輛機車，造成48歲的林姓機車騎士受傷，現場一片狼藉。而小客車的前後輪更是直接「翹孤輪」壓在白色小客車上，相當驚悚。據了解，這名21歲的廖姓男子當時駕駛一輛小客車，沿中山北路6段南向北行駛時，不明原因失控衝撞停放在路邊臨停的一輛小客車後，再撞擊一輛機車，造成一名48歲的林姓機車騎士受傷。而從事發現場可見，白色小客車右側前後輪直接壓在臨停的小客車上，差一點就造成翻覆事故。警方獲報到場後，發現林看受有手腳擦挫傷，緊急將其送往醫院治療，另肇事駕駛廖男以及臨停小客車駕駛78歲蘇男則未受傷。依規定替3人進行酒測，均無酒駕情形，詳細肇事原因還有待進一步調查釐清。對此， 士林分局呼籲，開車前應充分休息勿疲勞駕駛，行車時應注意車前狀況，以維護自身及其他用路人安全。