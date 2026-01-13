我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳亞馨（如圖）和羅志祥出演MV、電視劇，演藝之路備受看好。（圖／翻攝自吳亞馨臉書）

吳亞馨曾當羅志祥女主角 合作一票男神

▲吳亞馨（如圖）當媽2年多，回歸平淡家庭生活。（圖／翻攝自吳亞馨臉書）

捲入李宗瑞案！吳亞馨淡出演藝圈

41歲女星吳亞馨今（13）日傳出升格人母2年多，近況引發外界關注，《NOWNEWS今日新聞》整理出其2003年以模特兒出道，曾為廣告商愛用、合作羅志祥最美女主角，怎料2012年捲入李宗瑞案件，就此淡出演藝圈，2022年吳亞馨嫁給圈外人，約2024年升格人母，氣色極佳，身旁友人透露婚後回歸平淡家庭生活，重返演藝圈的可能性不大，令不少粉絲送上祝福。吳亞馨從模特兒出道，兼具知性與性感的美貌，成為廣告商愛用女主角，後來也進軍偶像劇市場，與明道合作《星蘋果樂園》、《敲敲愛上你》，隨後又和羅志祥出演《海派甜心》，飾演校花莫莉，也與黃鴻升合作過中國年代劇《我在1949等你》，就連大S的《泡沫之夏》她都有參與演出。吳亞馨也曾是羅志祥經典歌曲〈嗆司嗆司〉的女主角，拍過徐若瑄〈愛笑的眼睛〉MV，主演電視劇、電影表現亮眼，外型美豔又高挑，清新形象使其演藝之路備受看好，吳亞馨合作的男神對象更是不勝枚舉，包括了高以翔、林心如、朱孝天、陳妍希和中國男星林更新等，堪稱「最強發電機。」正當吳亞馨演藝事業如日中天之時，卻捲入李宗瑞迷姦案，淡出演藝圈改做生意，曾經她砸百萬投資內衣事業，自己擔任模特兒，對所有事都親力親為，還在上海開美容中心，2022年她和圈外男友登記結婚，婚後生活更加低調，社群平台2年許沒有更新，讓不少人好奇她的近況。如今，據《鏡週刊》報導，吳亞馨於2024年生子，彌月派對只邀請親近的友人參加，照片中，她身穿米色系洋裝，綁著丸子頭，氣色看起來不錯，身材高壯的老公則站在一旁抱著兒子，現場氣氛溫馨又和樂，身旁友人透露，吳亞馨婚後回平淡家庭生活，重返演藝圈的可能性不大。吳亞馨過去曾說若要步入婚姻，對方一定是能養活她的人，經濟層面是一大考量，事實上，吳亞馨從小生活非常辛苦，爸媽很早就結婚，生下4個小孩，家裡沒錢小孩也跟著吃苦，不過這也成為她的動力，認真工作賺錢，養活爸媽、爺爺奶奶等親人，經濟壓力不是外人能想像。