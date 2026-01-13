我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林昀儒此次奪冠之路極具說服力。他先是在四強賽鏖戰7局逆轉日本宿敵張本智和，決賽面對剛淘汰中國新星林詩棟、氣勢正旺的張禹珍。（圖／取自WTT）

▲相較於林昀儒的高光，中國男隊在杜哈遭遇全面潰敗。（圖／取自WTT）

WTT杜哈冠軍賽男單決賽於日前已落下帷幕，中國台北名將「小林同學」林昀儒在決賽中展現強大統治力，四強擊敗日本一哥張本智和，冠軍賽又橫掃韓國猛將張禹珍，強勢奪得新賽季首冠，同時個人世界排名也重回前10，從13升上第9。與此同時，昔日霸主中國桌球卻在本站賽事遭遇毀滅性打擊，全隊無人晉級冠軍賽，寫下自2014年以來近12年的最差戰績。中媒《網易體育》賽後撰文反思，直言「國乒應放下傲氣，向持續進步的林昀儒學習」。林昀儒此次奪冠之路極具說服力。他先是在四強賽鏖戰7局逆轉日本宿敵張本智和，決賽面對剛淘汰中國新星林詩棟、氣勢正旺的張禹珍，林昀儒發揮招牌的反手擰拉與左手側旋發球優勢，完全掌握比賽節奏。他在關鍵分上的冷靜處理與戰術變化，讓張禹珍的強攻頻頻失誤，最終以直落四的比分戰勝對手。中媒分析指出，林昀儒的飛速進步受益於其征戰中國桌球聯賽的經歷，他能從中國的訓練體系中汲取養分並完成技術蛻變。反觀中國隊員身處同樣優質的環境，進步幅度卻遠遜於外協選手。相較於林昀儒的高光，中國男隊在杜哈遭遇全面潰敗。本次中國對派出向鵬、周啟豪、梁靖崑、林詩棟等6人出征，最終僅19歲的林詩棟闖入4強，卻在四強賽以2：4不敵張禹珍。這是國乒男單罕見地集體缺席頂級賽事決賽。中媒痛陳，在王楚欽因傷缺陣、樊振東未參賽的情況下，中國新生代球員暴露出技術「短板明顯、關鍵分抗壓能力弱」等致命問題。特別是面對張本智和與林昀儒等主要對手，節奏似乎已被對方徹底識破。不僅男單失守，女單賽場亦出現劇變。代表中國澳門出戰的朱雨玲以4：2逆轉國乒主力陳幸同奪冠，打破了國乒女隊長期以來的統治格局。針對此次杜哈站的「史詩級潰敗」，消息指出中國教練組已緊急召開研討會，將「關鍵分處理能力不足」與「技戰術創新滯後」列為核心頑疾進行專案解決。曾經擔任秘書長的秦志戬接下總教練職務，富總教練是肖戰，男單總教練是王皓，女單總教練是马琳。整體而言，王勵勤擔任中國桌協主席之下的組織格局，與劉國梁時代差異並不大。