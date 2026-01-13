電視該買哪一牌？這是許多民眾在挑選電視時的疑問，有些人會看市占率來決定，根據市場調查機構TrendForce資料表示，2025年第三季全球市場市占率最高的電視品牌是「三星（Samsung）」，以17.2％攻占首位，第二名則是中國品牌海信（Hisense），以15.4％市占率重回全球第二，單季出貨量高達766萬台，創下同期新高。
2025年第三季全球前5大電視品牌
1、三星：17.2％
2、海信：15.4％
3、TCL：14.9％
4、LG：11.7％
5、小米：5.1％
TrendForce指出，2025年第三季全球電視出貨量下跌，僅剩4975萬台，是歷年同期首度跌破5000萬台，推測主因是消費者購買周期變長、美國關稅讓需求提前、中國補貼政策效應衰退，第四季歐美市場進入銷售旺季，中國市場也有雙11、雙12等消費活動，第四季全球出貨量預估季增7.3％，來到5321萬台。第三季前5大品牌合計市占率達到64.3％，其中中國品牌海信轉守為攻，以低價攻占市場，成功在第三季達到766萬台出貨量，季增9.7％，市占率也來到15.4％，創下歷年同期新高。
中國品牌低價策略 搶下大尺寸市場
隨著民眾電視尺寸越買越大，加上中國補貼提升大尺寸電視需求，2025年60吋以上電視出貨占比首次來到28.2％，三星和海信分別以市占率26%與22%，主導65、75吋市場；海信與TCL則以價格優勢和補貼政策，在85、86吋市場各占近4分之1。另外，TCL憑藉集團面板垂直整合優勢，拿下98吋市占率第一，100吋市場則是海信的天下，市占率過半。
三星抗反光面板技術 備受矚目
目前三星仍是全球電視領導者，旗下的OLED及Mini LED系列在高階市場有強大競爭力，是不少人購買電視的首選，三星今年最受到矚目的產品，就是65吋OLED S95F 4K Vision AI智慧顯示器，不少消費者都認為，該顯示器畫質、實用功能都有明顯優勢，其抗反光面板有別於傳統OLED鏡面反光，可吸收外來光線，降低反光和倒影的視覺干擾，讓黑色表現得更純粹。
3C YouTube頻道「科技狗」實測表示，三星S95F 4K OLED電視的色域、亮度都無人能敵，是他有生以來見過最棒的OLED面板，硬要說的話，就是少了Sony在行的Adobe RGB顯示色域，LG專精的杜比視界（Dolby Vision），而「抗反光真星黑面板」的霧面面板畫質清晰，值得給讚。《NOWNEWS》記者先前也體驗過「抗反光真星黑面板」，在電視播放到較暗畫面時，完全不會看到自己的身影，在觀看整體色彩較暗的影集《怪奇物語》時，有更沉浸式的感受，不會因為反光看到現實場景又分心。
資料來源：TrendForce、三星官網、科技狗
