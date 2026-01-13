我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌前（11）日晚間率團赴美，稱要去談軍購、關稅，不過，知名外媒《紐約時報》於台灣時間今（13）日凌晨報導，台灣商品輸美關稅有望降至15%，與美國去年和日本、韓國達成的基本一致。對此，律師黃帝穎指出，黃國昌曾痛罵在立法院會期中出國的立委，這次自己要去美國割稻尾不成，還自稱「撐起國家」。黃帝穎今發文表示，黃國昌率民眾黨高調訪美，聲稱談關稅及國防，儘管黃國昌過去的政治標準是「會期中」出國的立委，花納稅人的錢，曾痛批「你好膽就上飛機看看」，還酸其他立委卸任前出國是在「畢業旅行」，但黃國昌自己「會期中」出國，卻改口自稱「我們撐起國家」。黃帝穎狠酸，黃國昌還來不及下飛機完成自稱的「我們撐起國家」前，美國《紐約時報》即先報導台美關稅降為15％，理由是「台美雙方經過數月協商，協議文本已進行法律審視，預計本月可公布」，等於正式宣告關稅與黃國昌無關。黃帝穎認為，關稅不讓黃國昌「割稻尾」，完全表現出美國對印太戰略及台灣地緣政治掌握的精細程度。