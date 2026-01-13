隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日（2月5日）進入關鍵衝刺期，金州勇士隊追求布魯克林籃網隊明星前鋒「MPJ」小麥可·波特（Michael Porter Jr.）的傳聞甚囂塵上。引人注目的是，MPJ近期在直播中曾公開對勇士球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）致敬，還自認除了柯瑞之外自己的三分不輸任何人，這番言論讓外界對兩人組成「新浪花兄弟」的期待值瞬間爆表。
MPJ直播發豪語：只有柯瑞比我準
現年27歲的MPJ近期在與知名直播主「PlaqueBoyMax」的對談中展現強大自信。當被問及聯盟中有誰射術更精湛時，他直言：「誰能肯定投得比我準？只有柯瑞，他是我唯一承認處於毫無疑問地菁英等級、投籃比我更好的球員。」
MPJ進一步點名了其他射手，如湯普森（Klay Thompson）、杜蘭特（Kevin Durant）、楊（Trae Young）、里拉德（Damian Lillard）以及鄧肯·羅賓森（Duncan Robinson），他認為這些球員與自己處於「同一水平」，但堅持唯有柯瑞是凌駕於眾人之上的存在。攤開數據來看，MPJ生涯三分球命中率高達40.5%，確實具備說這番話的底氣。
事實上，勇士在湯普森離開之後，柯瑞身邊的二號位都沒能達到他的射術水準，希爾德（Buddy Hield）可能是最接近的，但卻不穩定。如果MPJ加入，有機會讓讓勇士組成「浪花兄弟2.0」，擦亮聯盟三分第一隊的招牌。
隊媒看好加盟：MPJ是截止日前「鐵定被交易」人選
資深記者Amick在《The Athletic》的報導中指出，MPJ目前被視為截止日前「鐵定會被交易（Lock to move）」的球員。由於籃網隊計畫在2026年爭取高順位選秀權實施擺爛，MPJ本季場均26.1分、三分命中率41.1%的職業生涯巔峰表現，反而成為球隊「坦克計畫」的障礙，因此籃網傾向在價值最高點將其脫手。
對於勇士隊而言，MPJ不僅具備208公分（6呎10吋）的優異身材，其無死角的投射能力若能與柯瑞結合，將重現當年「浪花兄弟」的進攻威懾力，並升級為更具高度與機動性的2.0版本。
勇士的備案計畫：若追求MPJ失敗將轉向二線目標
儘管MPJ與鵜鶘隊的赫伯·瓊斯（Herbert Jones）、梅菲（Trey Murphy III）是勇士的三大首選，但球團也做好了應變準備。根據《ClutchPoints》記者Brett Siegel報導，若與籃網的談判破裂，且鵜鶘堅持不放人，勇士將會把目光轉向二線的3-and-D側翼與前場戰力，以確保能在柯瑞仍處巔峰期時，為其拼湊出奪冠陣容。
隨著1月15日庫明加（Jonathan Kuminga）交易限制解禁在即，全聯盟都在屏息以待，看這對「最強射手組合」是否真能在灣區聯手。
消息來源：heavy.com
