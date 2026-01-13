湖人管理層已正式向芝加哥公牛隊詢價側翼防守悍將奧科羅（Isaac Okoro），雙方已展開初步溝通。為了改善排在聯盟第22名的防守效率，湖人傳出不惜以表現亮眼的新秀克內克特（Dalton Knecht）作為主要籌碼，尋求防守端的戰力升級。

