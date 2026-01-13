NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日將至，目前位居西區第5的洛杉磯湖人隊補強動作頻頻。根據名記Evan Sidery最新報導，湖人管理層已正式向芝加哥公牛隊詢價側翼防守悍將奧科羅（Isaac Okoro），雙方已展開初步溝通。為了改善排在聯盟第22名的防守效率，湖人傳出不惜以表現亮眼的新秀克內克特（Dalton Knecht）作為主要籌碼，尋求防守端的戰力升級。
首輪第5順位坐穩公牛先發 成湖人側翼防守解答？
現年24歲的奧科羅是2020年選秀大會第5順位被騎士選中，去年休賽季在涉及鮑爾（Lonzo Ball）的交易案中從騎士轉投公牛。加盟芝加哥後，奧科羅迅速坐穩先發位置，本季代表公牛出戰全部30場比賽，場均貢獻8.6分、2.7籃板、1.3助攻，投籃命中率高達47.5%。
雖然數據看似平穩，但奧科羅真正的價值在於「外線防守大鎖」的身分。湖人目前防守效率僅117.5，在全聯盟排名後段班，這讓總教練與管理層意識到，若想在季後賽走得更遠，必須引進一名具備體質與對抗性的側翼防守者，而年薪約1100萬美元的奧科羅成了理想目標。
薪資匹配方案曝光：克內克特＋到期合約
Sidery在報導中指出，奧科羅下賽季薪資為1181萬美元，這對湖人來說是相對容易操作的規模。具體的潛在交易方案可能為：「湖人送出一份到期合約加上2024年首輪新秀克內克特。」
儘管克內克特本賽季展現出不錯的投射潛力，場均出賽31場繳出5.2分、1.7籃板，但對於急需防守即戰力的湖人而言，克內克特目前的防守經驗與強度尚不足以支撐爭冠需求。
比庫明加更容易得手！湖人補強目標明確
在此之前，湖人曾傳出對金州勇士的庫明加（Jonathan Kuminga）感興趣，但庫明加身為勇士重點栽培對象，交易難度極高且索價不菲。相比之下，奧科羅所在的公牛隊目前僅以18勝20敗位居東區第10，正處於十字路口，湖人所需的籌碼相對較少，交易達成的可能性也更高。
若這筆交易最終成行，湖人將能組成更強韌的防守防線，守護詹姆斯（LeBron James）最後的奪冠窗口。
我是廣告 請繼續往下閱讀
現年24歲的奧科羅是2020年選秀大會第5順位被騎士選中，去年休賽季在涉及鮑爾（Lonzo Ball）的交易案中從騎士轉投公牛。加盟芝加哥後，奧科羅迅速坐穩先發位置，本季代表公牛出戰全部30場比賽，場均貢獻8.6分、2.7籃板、1.3助攻，投籃命中率高達47.5%。
雖然數據看似平穩，但奧科羅真正的價值在於「外線防守大鎖」的身分。湖人目前防守效率僅117.5，在全聯盟排名後段班，這讓總教練與管理層意識到，若想在季後賽走得更遠，必須引進一名具備體質與對抗性的側翼防守者，而年薪約1100萬美元的奧科羅成了理想目標。
薪資匹配方案曝光：克內克特＋到期合約
Sidery在報導中指出，奧科羅下賽季薪資為1181萬美元，這對湖人來說是相對容易操作的規模。具體的潛在交易方案可能為：「湖人送出一份到期合約加上2024年首輪新秀克內克特。」
儘管克內克特本賽季展現出不錯的投射潛力，場均出賽31場繳出5.2分、1.7籃板，但對於急需防守即戰力的湖人而言，克內克特目前的防守經驗與強度尚不足以支撐爭冠需求。
比庫明加更容易得手！湖人補強目標明確
在此之前，湖人曾傳出對金州勇士的庫明加（Jonathan Kuminga）感興趣，但庫明加身為勇士重點栽培對象，交易難度極高且索價不菲。相比之下，奧科羅所在的公牛隊目前僅以18勝20敗位居東區第10，正處於十字路口，湖人所需的籌碼相對較少，交易達成的可能性也更高。
若這筆交易最終成行，湖人將能組成更強韌的防守防線，守護詹姆斯（LeBron James）最後的奪冠窗口。