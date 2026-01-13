我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃皓宣布老婆懷二胎。（圖／翻攝自微博）

蕭亞軒2019年認愛小16歲的黃皓，交往3年多分手，黃皓也在2023年與大7歲的華人鄰居結婚，隔年當爸，沒想到昨（12）日他宣布老婆又懷孕了，登上微博熱搜。黃皓昨在社群平台報喜，寫下，「感謝生命的贈予，我們有二寶了」，結婚3年生2胎，進度快到讓人驚訝。黃皓的老婆是定居在加拿大的華人，比他大7歲，兩人原本只是鄰居，後來修成正果。黃皓2019年公開和蕭亞軒戀愛，當時蕭亞軒40歲，黃皓才24歲，相差16歲的姐弟戀立刻引來關注，蕭亞軒不僅是女友，也是黃皓的老闆，兩人相處不免帶來壓力，加上當時適逢疫情高峰，爭執也變多，這段感情僅維持3年就畫下句點。1995年出生的黃皓，身高183公分，國籍是加拿大溫哥華人，他返台闖星途遇上天后蕭亞軒，2017年首度被媒體拍到約會照，2019年蕭亞軒在社群平台大方放閃，公開帥氣男友，透露男方在她人生低潮期出現，長期陪伴、照顧她，彼此跨越16歲差異相愛，經常在微博曬恩愛，令外界相當羨慕。兩人在戀愛綜藝節目《女兒們的戀愛3》擔任特別嘉賓，黃皓對蕭亞軒及愛犬們的細心呵護，粉絲都看在眼裡。不過，ELVA對男友求好心切，希望他能早日成名，為他排滿每天訓練課程，表演、舞蹈、唱歌、鋼琴、體能訓練都有，讓黃皓緊張到嘔吐、臉色蒼白，甚至一度吐血送醫，醫生診斷他身體沒有出現問題，研判是心理壓力過大。2021年，蕭亞軒被愛犬咬傷，臉部傷勢嚴重，留在台灣長期休養，男友則返回加拿大，她透露對方想帶自己回國見家人，但她認為還不是時機，決定冷靜下來，讓戀愛關係暫停一下。未料黃皓隔年遇上真命天女，與鄰居姐姐越走越近，2023年低調結婚。