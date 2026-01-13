在家追劇看電視雖然不會活動身體，但讓自己放鬆竟然也能達到減肥效果，好日子診所院長黃煜晏表示，在肥胖的分類中，有一種最難處理的，叫做「壓力型肥胖」，要處理壓力型肥胖，關鍵就是紓壓，可以透過看電視及影片、散步、洗澡、聽音樂來減輕壓力。
壓力會釋放「皮質醇」 長期壓力大釀肥胖問題
黃煜晏透過臉書粉專「好日子診所」發文分享，人體內有稱為「HPA軸」的東西，位於大腦深處的下視丘，當大腦偵測到對自己有威脅的東西，下視丘就會向大腦中的腦下垂體發出信號，並分泌激素到血液、傳送至腎上腺，腎上腺釋放「皮質醇」，使心臟跳動得更快、更有力。
黃煜晏強調，皮質醇是可以讓人有能力迅速做出反應的能量，因此「適度的壓力」對人類身體是好的，不過來到近代，對身體不好的「長期壓力反應」出現，包括上司的責罵、哭鬧的小孩、待付的帳單等，它讓身體持續產生高濃度的皮質醇，最終可能導致肥胖問題，甚至毀掉大腦。
長期壓力怎麼改善？醫揭4招最有用
黃煜晏說，想要改善壓力型肥胖，就是不能夠讓這些威脅在體內產生太久的壓力反應，必須要想辦法紓壓，並建議以下方法：
📌看電視及影片
黃煜晏提及，大家都曾失眠睡不好，但坐到沙發上看電視沒多久就昏昏欲睡，本來在看電視，變成電視看你，看影片可以說是最常用的紓壓方式之一，追劇就是一個不折不扣的沉浸式體驗，但看片有個重點，「絕對要放空看」，把影片打開後、記得關掉大腦，無腦看，如果看「燒腦推理電影」，放鬆效果較差。
📌散步
黃煜晏分享，散步最大的優點之一就是「超級簡單」，幾乎不需要任何器材，穿個鞋子就可出門。而步行的速度剛好就是最適合發現新世界的步調，千萬不要走太快，在疲勞的時候散步，看天空、看雲、聽風聲跟鳥叫聲，讓自己沉浸在發現的樂趣中，就會暫時忘記生活中那些煩人的五四三。
📌洗澡
黃煜晏指出，洗澡可以把你一身的穢物跟負能量沖掉，重新找回自己，當蓮蓬頭的水柱打在自己身上，閉上眼，聽著嘩啦啦的水聲，你似乎不在這裡，而是到了深山中的瀑布，站在水柱下修行。如果身體受得了，甚至可以用冷水洗澡，更為舒爽。
📌聽音樂
黃煜晏說，音樂能夠讓人放鬆，以往一直覺得輕音樂或古典樂等比較能夠放鬆，但更新的觀念是，在適當的場合選擇適當的風格更好，例如想補充活力時聽點軟拍的電子音樂、睡眠時搭配大自然聲音（雨聲、風聲）、剛跟朋友吵完架可以聽悲歌讓自己大哭紓壓。
資料來源：好日子診所
