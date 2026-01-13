我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）布魯克林籃網前鋒小波特（Michael Porter Jr.）近期成為交易市場熱門人物，其中是否將被交易至金州勇士也成為焦點，曾經作為頂級新秀的他因傷勢問題僅以14順位被丹佛金塊選中。不過在進入聯盟後波特也展現價值，並在2023年幫助金塊奪下隊史首座總冠軍，更是在同年度來台訪問，一度颳起一陣旋風。小波特高中就讀於密蘇里州Father Tolton天主教高中，後轉至華盛頓州Nathan Hale高中就讀，原因是父親波特長期擔任教練職務。高中時期，波特展現驚人實力，帶領球隊拿下多個州冠軍。2016年夏天，他在Nike EYBL聯盟平均每場攻下26.2分、11.5籃板，帶領Mokan Elite奪冠，並與未來NBA球星崔楊（Trae Young）共同獲選MVP。高中最後一年，波特平均每場36.2分、13.6籃板，幫助球隊保持29勝0敗完美戰績。大學期間，小波特最初承諾加盟華盛頓大學，但因父親受聘密蘇里大學助理教練，他最終改選密蘇里。新賽季開打即受下背傷影響須動手術，經微創椎間盤切除術後，波特於2018年3月短暫回歸大學比賽，並於同年宣布提前投入NBA選秀。小波特在NBA初期同樣歷經傷病挑戰。2018年選秀後，他因背傷缺席整個新秀賽季。2019年10月31日正式登場，首季即展現投射與得分能力；2020年疫情期間，在奧蘭多賽區單場攻下生涯新高37分。2021年，他與金塊簽下五年1.72億美元續約，若入選All-NBA，最高可達2.07億美元。不過，他也因背傷再次缺席多場比賽。2023年NBA總決賽第五戰，小波特貢獻16分、13籃板，幫助金塊隊奪冠。2024及2025年賽季，他多次創下個人生涯紀錄，包含連續三場單場30+分及5+顆三分球，刷新金塊隊史三分球紀錄。2025年7月8日，金塊將波特與2032年首輪選秀權交易至布魯克林籃網，換來強森（Cameron Johnson），波特在今年賽季也成為籃網新一輪核心。小波特除了在NBA打出精彩表現外，他也曾在2023年9月來台進行4天訪問，他除了走進基層與學生籃球做交流外，他也在中華職棒擔任中信兄弟的開球嘉賓，遇到球迷都會親切的為其簽名的形象，在當時深受台灣球迷喜愛。