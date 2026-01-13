我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌前天突宣布率團訪美會談軍購、關稅，對此時常針砭時事的作家趙曉慧分析，黃國昌返台後一定會用「語意模糊」來創造政治口水話題，若美方對軍購態度強硬，可以說賴政府溝通無能；若美方語帶保留，可以說某些項目並非非買不可，是賴政府在欺騙人民。總之不脫「一切賴給清德」老把戲，如果美方認為訪美只是為了回台進行政治操作，往後恐被邊緣化，更不利問鼎2028，最後警告黃國昌「玩火者必自焚」，別把台灣與美國建立不易的國安與互信，當成個人政治表演的工具。趙曉慧表示，黃國昌老師專程飛到美國華府進行閃電式訪問，在搞什麼一看就知道，但真的不要玩火，美國人沒那麼好騙。說明在野黨黨魁訪問華府的SOP，是依據《台灣關係法》、《台灣旅行法》以及「對台六項保證」的「非官方但給予一定禮遇」的訪問。趙曉慧說，根據美國人的「實力原則」，包括「總統候選人」、「是否是虛位黨魁」、「國會議員的份量等級」、「民調高不高」、「政壇評價好不好」，這些都會影響接待規格與會晤層級。黨魁通常會進入美國國務院大樓，會晤負責亞太事務的助理國務卿或副助理國務卿。如果是總統候選人，層級可能提升至副國務卿，甚至在白宮國安會（NSC）官員辦公室進行會談。趙曉慧說明，這場會晤當然暗藏「面試」性質，看兩岸政策、國防、外交、軍購以及對美國的立場是什麼。美國可是世界第一強國，要來面試之前，早就以「顯微鏡」等級調查清楚透徹，資料來源除了 AIT（美國在台協會），還囊括智庫界、僑界、情報界等多方訊息。此外對於美牛、美豬、軍購、能源與半導體等議題上的發言或決策，美方應該都調查了，尤其是跟AIT官員說的話，在AIT處長面前說的話，是否在選舉造勢台上的說法一致。當走進美國國務院大樓時，接待他的美國官員桌上通常已經有一份厚厚的 「Briefing Note」（簡報便條）。這份文件會標註「此人曾在某年某月反對過某項採購案，他在黨內目前的威信正受到挑戰，但他對台美貿易協定持開放態度。」這就是為什麼很多黨魁在訪美期間，常會感到美方問的問題「針針見血」，因為他們早已研究透徹。趙曉慧提到，美方對台灣的立場都會保持一致性，不會因為面對不同政黨就當雙面人、搞雙標。在野黨魁可以表達立場，可以說賴清德的壞話，但美方也就是禮貌性地聽聽，最後還是強調美方的一貫立場。趙曉慧說，黃國昌此行去美國「沾醬油」，會發生什麼事？按照接待在野黨黨魁的慣例，會晤的最高層級大約落在國務院副助卿或國安會（NSC）的台灣事務主任。黃國昌此行聚焦軍購與關稅，這兩個議題對美方而言是非常敏感的「必考題」，會了解黃國昌的想法，但會不斷強調台灣必須擁有自我防衛決心，也不可能進行什麼談判。趙曉慧表示，黃國昌本次行前特別強調，這次去會晤美方，是有關於軍購以及高關稅的議題「從美方得到直接可信賴的資訊」。這是政治操作，言下之意就是賴清德政府獨攬與美方溝通，美方的立場是賴清德政府過濾過的，有欺騙人民之嫌，所以由他去問出真正的答案，然後運作賴清德說謊、他才是最可靠。重頭戲不在於他去美國見了誰，而是他回到台灣之後怎麼詮釋這次出訪。趙曉慧分析，按照黃國昌的慣性，一定會利用「語意模糊」來創造政治口水話題。若美方立場強硬， 可以說美方確實對軍購進度極度不滿，顯示賴政府溝通無能，導致台美壓力增加；若美方語帶保留， 可以說美方對於某些項目並非非買不可，是賴政府自己在擴大解讀，欺騙人民。至於關稅，黃國昌可以宣稱「我直接問到美方對關稅的堅持，賴政府之前說的『談判順利』根本是空話。」總之不脫離「一切賴給清德」的老把戲，千錯萬錯都是民進黨的錯，我黃國昌一貫正確、一貫正義，眾人皆醉我獨醒。趙曉慧示警，如果黃國昌真的這麼幹，絕對是聰明反被聰明誤，只會讓美方覺得此人不可信任，留下壞印象。如果黃國昌在會談中試圖引導美方說出「賴政府在撒謊」，美方會立刻警覺到這是在「設局」，不可預測性是國際外交的大忌。如果美方認為黃國昌訪美只是為了回台進行政治操作，未來美方在與他溝通時會變得極度保守，僅提供官方新聞稿等級的資訊，這實際上會導致他被邊緣化，更不利問鼎2028大選。趙曉慧說，美方甚至可能透過「非正式管道」向賴清德政府澄清，以確保台美官方互信不被干擾。如果黃國昌回台後的發言與美方官員的認知有出入，美方甚至可能透過發言人系統或智庫學者發出聲明「以正視聽」，這對黃國昌的政治誠信將是毀滅性的打擊。趙曉慧表示，也就是說，黃國昌在台灣的政治誠信已經破產，但一貫賴給民進黨說這是抹黑、打壓。現在連美國都認證，臭名可是會在國際上傳播，難道又要說美國是民進黨的側翼？最後警告「玩火者必自焚」，別把台灣與美國建立不易的國安與互信，當成個人政治表演的工具。