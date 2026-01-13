我是廣告 請繼續往下閱讀

在剛剛落幕的WTT多哈冠軍賽男單決賽中，台灣名將林昀儒以4：0橫掃韓國選手張禹珍，時隔26個月再度捧起冠軍賽金盃。然而，這場精彩的決賽卻因為中國中央電視台（CCTV）選擇不予直播，引發中媒與球迷的強烈質疑，更有評論直言：「CCTV，你的風度在哪兒？」林昀儒在本站賽事的奪冠含金量極高。他在半決賽面對日本一哥張本智和，在一度2：3落後的劣勢下上演大逆轉，以4-3驚險過關，終結了對手此前對戰的絕對優勢。進入決賽後，林昀儒面對擊敗中國新星林詩棟的韓國名將張禹珍，以11：7、11：9、11：9、13：11直落四局完勝對手。這次勝利不僅終結了林昀儒自2023年法蘭克福站後長達798天的冠軍荒，也助其世界排名重返前10。林昀儒賽後謙虛表示：「完全沒想到能4：0取勝，關鍵分處理比較果斷。」儘管賽事精彩，但許多中國球迷發現CCTV體育頻道並未直播這場決賽。中媒《網易體育》評論指出，此前張禹珍淘汰了國乒最後希望林詩棟，導致大陸男選手全軍覆沒，但在決賽仍有身為華人的林昀儒征戰時，央視卻選擇消音。評論文章質疑：「是因為林昀儒來自台北嗎？」並批評央視在張本智和與林昀儒上演頂級對決時同樣缺席，缺乏應有的體育風度。根據轉播表，當晚央視主要直播了CBA與其他賽事，對於「國乒全滅」後的冠軍賽採取冷處理。此次賽事中國男單創下2014年以來最差戰績，無人晉級決賽。中媒指出，外協選手如林昀儒、張禹珍與張本智和等打出亮眼表現，而中國桌球卻在林詩棟敗北後暴露了關鍵分抗壓不足、戰術單一的頑疾。更有評論指出，林昀儒曾征戰乒超聯賽，從中國桌球體系中汲取養分完成轉型，這無疑給中國男隊敲響了警鐘：若不加快技術創新與人才梯隊銜接，曾經的「手下敗將」將成為難以逾越的高牆。