去年（2025）京華城案7月1日開庭前，前台北市副市長彭振聲的太太在住家墜樓身亡，導致他情緒崩潰，當天民眾黨號召小草聚集台北地檢署抗議「草菅人命」，隔日社群平台Threads上流傳一張「索命照」，公布北檢11名檢察官的姓名與照片，抹上血痕並揚言「命債、命還」，經檢警調查發現，合成照由臉書「迷因台式民主」版主戴姓工程師製作刊登，再由網友林女轉傳，兩人遭北檢依涉犯恐嚇、違反個資法等罪嫌起訴。案經台北地院審理，一審分別判處戴男、林女6月、5月有期徒刑、得易科罰金，均緩刑2年，全案仍可上訴。回顧事件，去年（2025）前台北市副市長彭振聲在7月1日京華城案開庭前接到妻子墜樓死訊，他當場情緒崩潰無法繼續開庭，還哭吼「檢察官良心在哪？」，當天民眾黨號召小草聚集北檢抗議「草菅人命」。隔天，網路流傳「索命照」恐嚇11名偵辦的檢察官以及13名審理、裁定羈押的法官，7月3日檢警先在新北汐止逮捕，合成多名司法官照片製圖的戴姓工程師，他也是臉書粉專「迷因台式民主」的板主，之後在台中北屯逮捕周姓房仲與林姓同居女友。對此，戴姓工程師到案後承認製圖，否認加上潑血的效果、也否認打上「命債命還」等用語；情侶檔聲稱不認識戴姓工程師，只是因為不滿政治局勢、抗議司法不公，由林姓前護理師在圖片添加血跡特效與「命債命還」、「記住他們的名字跟臉」等字眼。經檢方複訊認定，戴姓工程師、林女2人涉犯恐嚇危害安全、違反個人資料保護法等罪嫌，雙雙被諭令羈押禁見。羈押逾1個月，北檢於去年8月間偵結將兩人起訴。全案於台北地院開庭，戴姓工程師當庭認罪並大打「親情牌」，他致歉表示，因對彭振聲妻子墜樓感到憤慨，才在司法官照片合成代表「彭妻之血」的圖案，坦承手法過激且不當。戴男強調，妻子並未參與評論，全家卻因他觸法奔波，身為家中經濟支柱須照顧一歲幼女，對此深感悔悟，向受害司法官及社會大眾誠摯道歉。戴姓工程師的辯護律師指出，本案11名受害司法官中，多數均展現原諒意願，其中唯一提告的檢察官姜長志也曾表態，若戴男認罪反省並支付10萬元予指定的社福機構，即同意其緩刑。律師強調戴男歷經羈押已深切悔悟，建請法院審酌其犯後態度，建請法院從輕量刑，判處6月以下、得易科罰金之徒刑或予以緩刑。另外，被告林女則當庭表示「很慚愧」，坦承因一時情緒失當轉貼過激言論造成社會恐慌，不僅讓父母奔波，更在羈押期間深刻反省，體認到民主自由不應成為傷人言論的藉口，因此請求法官給予自新機會。辯護律師則主張，林女在案發後主動向警局報到並全數認罪，展現高度悔意與彌補誠意。律師強調，全案除一名檢察官外均有和解意願，建請法官考量修復式司法法理，審酌其犯罪情節與犯後態度，予以緩刑。