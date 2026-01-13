我是廣告 請繼續往下閱讀

▲印尼進口木薯餅因甜味劑不符規定，邊境攔截。（圖／食藥署提供）

中國大陸進口「空膠囊」檢出農藥殘留 食藥署：5年來首批不合格

食藥署今（13）日公布最新邊境檢驗不合格品項，此次共有4批由輸入業者「西霸企業有限公司」報驗的印尼木薯餅，檢出甜味劑糖精，4批木薯餅共4千多公斤需在邊境退運或銷毀。另外，中國大陸進口「空膠囊」檢出農藥殘留含量不符規定。依規定需退運或銷毀。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，「西霸企業有限公司」自印尼進口「木薯餅」甜味劑含量環己基（代）磺醯胺酸不符規定，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，案內產品為非表列准用的範圍，這4批印尼的木薯餅總計4424公斤在邊境必須退運或銷毀。食藥署統計近半年，從去年7月5日至今年1月5日止，受理印尼的餅乾，報驗697批，檢驗不合格12批，不合格率1.7%，檢驗不合格原因為防腐劑、甜味劑及黃麴毒素不合格。食藥署從今年1月13日起至今年2月12日止，在邊境針對印尼的餅乾採逐批查驗，抽驗比例為100%。另外，業者「翰斯福生技有限公司」從中國大陸進口「空膠囊」檢出殘留農藥環氧乙烷0.5mg/kg。依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，因此不符合食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，整批共31.5公斤需退運或銷毀。劉芳銘表示，膠囊也有過使用環氧乙皖協助殺菌，可能因此殘留。而「空膠囊」是5年來首批不合格。還有1批由輸入業者「陸惠中藥有限公司」報驗的中國靈芝，檢出殘留農藥陶斯松0.05ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑陶斯松為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.03ppm。這批中國的靈芝在邊境必須退運或銷毀。食藥署針對「陸惠中藥有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。