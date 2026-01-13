我是廣告 請繼續往下閱讀

中國跳水奧運金牌名將全紅嬋再度成為網路焦點。周一（12日）凌晨，全紅嬋在微博分享了一組於廣東湛江採摘士多啤梨（草莓）與番茄的生活近照，其罕見的齊肩長髮造型迅速引發轟動，話題「全紅嬋留長髮了」隨即衝上微博熱搜榜第3位，許多她的粉絲都直呼：「氣質不一樣了」、「更有鄰家少女感」。全紅嬋自出道以來，一直以俐落的短髮「假小子」形象示人。但在最新發布的照片中，她留起齊肩中長髮，身穿黑色運動連帽衫，戴上墨鏡，在草莓園中拎著小籃子大擺姿勢。照片還加上了可愛的貓咪圖案點綴，少女感十足，與昔日賽場上青澀的「黃毛小子」模樣判若兩人。網民紛紛感慨「吾家有女初長成」，留言大讚：「全紅嬋留長發了，果然一下子氣質不一樣了啊」、「大學正是在打扮的年紀，長髮一留，紅嬋更有鄰家少女感 ​​」、「打扮打扮了，全妹長大了」。更有粉絲觀察到，全紅嬋的身形相較於前陣子明顯變瘦，整體狀態顯得非常輕鬆愉快。針對外界關心全紅嬋是否因長期休假而選擇「退役」，知情人士澄清她目前仍處於腳踝傷病的康復階段。全紅嬋在2024年巴黎奧運後，受傷病與身體發育期影響，競技狀態曾出現起伏。2025年5月她因傷缺席全國冠軍賽，11月雖在全運會雙人10米跳台奪冠，但在個人項目中因失誤僅獲第5名。據了解，全紅嬋今年1月初曾現身北京國家體育總局，但僅為私人行程，目的是取回個人物品並與隊友短暫團聚。國家隊教練組經評估後，決定不將其納入本次冬訓名單，而是讓她留在廣東省隊繼續調養傷病，待身體狀況恢復至巔峰後再重返一線集訓。全紅嬋目前正在廣東享受難得的假期，網民戲稱「摘草莓是廣東人的標準假期節目」。這份難得的寧靜不僅讓她得以遠離賽場高壓，也讓球迷看見了奧運冠軍背後平凡且可愛的少女生活。