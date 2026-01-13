我是廣告 請繼續往下閱讀

市場傳出，川普政府與台灣的關稅談判協議已逼近拍板階段，雙方正進入最後收斂條款的關鍵程序，而協議傳出對台灣關稅將從原先20%降至15%，但交換條件是台積電要在亞利桑那州再蓋5廠房。對此，學者點名，這將造成台灣半導體人才荒將更加劇、國內就業消費限縮等三大衝擊。紐約時報報導，台灣經貿團隊持續與美方協商。台美貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，台積電承諾在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠。對此，雲報政經產業研究院副社長柴煥欣今日接受《NOWNEWS今日新聞》受訪表示，這不是突然發生的狀況。從台積電近期釋出的訊息，就不難看出，例如，台積電上週有一則重大訊息，在亞利桑那州斥資67億元購買新的土地，這些土地應該就是擴廠之用，加上美國商務部長盧特尼克稱，台積電違反了美國DEI（多元共融）條款，以此來給台積電施壓，希望台積電能夠擴大在美投資，因此，台積電未來擴大在美國投資是必然。他預估，台積電擴大投資，晶圓代工廠應該會再新增兩座，從原本的六座變成八座；先進封裝產線則會從原本的兩條擴大到五條。然而，這樣再擴大投資，柴煥欣直言，對台灣也會造成不小衝擊：第一，從60%降至50%，這會變成指日可待的事，甚至跌破50%都有可能。第二，他說，在人力資源配置上，擴廠的不單是台積電，也包含像美光（Micron）或英特爾（Intel），以及三星未來也會持續擴廠，所以全球半導體產業將會變成「搶人才大戰」，且會越演越烈，這對於大型半導體廠如台積電、聯發科當然問題不大，但對聯電、南亞科，甚至中小型設計公司，乃至於半導體支援廠商（如測試或材料廠），第三，隨著高階人才持續外流且日益嚴重，對於整體來看，柴煥欣認為，台積電加速外流，也會帶著台積電整體供應鏈，也就是國內半導體產業鏈，恐怕也會跟著一起到美國落地生根，這對台灣半導體產業也會有負面衝擊。另外，針對台積電本身，柴煥欣也分析，台積電也將面臨嚴峻挑戰，如果要在美國建立如此龐大的產能，且皆屬於先進製程，未來還要跨足埃米（Angstrom）世代，還要協同客戶做許多協同合作，這都需要資深且優秀的工程師，他認為，美國沒有這方面的人力資源，這是否也意味著，要從台灣調度更多的工程師到美國以解決人才荒，這是一大挑戰。而由於AI興起，美國電力是很大問題，柴煥欣說，台積電如此吃電，也會是個問題，且亞利桑那位於沙漠地帶，水資源恐怕也不充足，也是未來台積電營運會遭遇的挑戰。在海外其他地區投資方面，柴煥欣憂心，日本熊本二廠、德國廠進度都可能會因此被繼續拖延。不僅如此，他強調，未來台美建廠配置上，可能也被要求是「台灣蓋一個新廠，美國恐怕也就多一個新廠」這樣的比重來進行，這都是台積電未來必須多加思考的，也是要妥善因應的窘境。