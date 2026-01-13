根據名記艾科（Kelly Iko）最新報導指出，曼菲斯灰熊隊管理層在看到伊迪（Zach Edey）、威爾斯（Jaylen Wells）等新秀的亮眼表現後，已下定決心重建。消息人士透露，一旦頭號球星莫蘭特（Ja Morant）的交易達成，內線核心、前最佳防守球員小賈倫·傑克森（Jaren Jackson Jr.）極有可能成為下一個被擺上貨架的球星。
新秀竄起改變策略 「內外雙核」恐集體拆夥
灰熊隊近年湧現多位優質新人，包括寇威爾（Cedric Coward）、斯賓塞（Cam Spencer）以及本季表現搶眼的伊迪。艾科指出，儘管灰熊對外堅稱小傑克森是不可或缺的防守核心，但在競爭對手的高管眼中，灰熊已準備好圍繞新秀重新建隊。
小傑克森本季場均繳出18.5分、5.6籃板及1.5阻攻，三分命中率達 36.1%，是極具價值的現代化長人。然而，若莫蘭特離隊，灰熊將進入徹底重建期，屆時年薪與合約即將到期的小傑克森，將成為換取更多選秀權與年輕資產的頂級籌碼。
莫蘭特8600萬美元美金合約成燙手山芋 灰狼密切觀望
目前全聯盟最受矚目的焦點在於莫蘭特的去處。明尼蘇達森林狼與邁阿密熱火皆展現出高度興趣。灰狼甚至考慮以里德（Naz Reid）、康利（Mike Conley）等球員作為匹配籌碼。
然而，莫蘭特本季薪水高達3940萬美元，未來兩年更有總額8600萬美元的巨額合約，加上頻繁的傷病史與場外爭議，讓志在爭冠的球隊深感猶豫。灰狼是否願意為了莫蘭特而掏空現有的陣容深度，與愛德華茲（Anthony Edwards）組成雙星，目前仍存在極大變數。
東區黑馬浮現！暴龍對高薪雙星後悔 傳有意搶莫蘭特
報導中還提到了一支潛在黑馬，那就是多倫多暴龍。暴龍目前勝率超過五成，位列東區第四，但據傳管理層對奎克利（Immanuel Quickley）與巴雷特（RJ Barrett）的高薪組合感到後悔，兩人合計6000萬美元的年薪已成為薪資負擔。
暴龍急需升級進攻侵略性，莫蘭特的加盟或許能帶領多倫多重返爭冠行列。但暴龍願意付出的籌碼是否足以打動灰熊，仍是談判桌上的難題。
消息來源：《Yahoo Sports》
