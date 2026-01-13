我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）丹佛金塊明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）日前因被隊友瓊斯（Spencer Jones）不慎踩到，造成膝部拉傷，對此總教練阿德爾曼（David Adelman）也對傷勢復原情況給出更新，更透露約基奇已經迫不及待想回到場上，不過阿德爾曼也對NBA今年訂下的「65場規則」給出質疑。約基奇是在12月29日對邁阿密熱火的比賽中受傷，當時隊友瓊斯不慎踩到他的腳，導致膝關節過度伸展並伴隨骨挫傷。金塊官方宣布，約基奇將在受傷四週後進行復查，這也意味著他有望在1月底左右重返賽場。這次傷勢也引發外界對約基奇是否能符合季後賽獎項資格的討論。根據NBA規定，球員必須至少出賽65場才能符合MVP或全明星陣容（All-NBA）的評選資格。阿德爾曼指出，儘管約基奇有望及時回歸並保持資格，但他仍對規則表達了疑慮，尤其是考量到約基奇過去多年幾乎未缺席比賽的紀錄。阿德爾曼說：「我和教練團討論過，我理解65場的規定。但對於一位十年來幾乎不缺席的球員來說，這讓我有點困惑。他從不休息，現在也迫不及待想回到球場。」受傷期間，約基奇在場邊也展現了主將風範和堅定態度。傷勢發生在球隊為期兩週的客場之旅初期，但他仍選擇隨隊旅行。期間，他不僅積極為隊友加油，還在比賽暫停時充當半個教練的角色，協助球隊戰術運作。阿德爾曼也強調，約基奇也已經破不急帶的想回歸了，而這也將是球隊的一大助力，也顯示這位MVP級中鋒的專業態度和領導力，即使面對傷勢，他仍持續影響比賽和隊友。