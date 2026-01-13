高雄林園人衝了！日本迴轉壽司藏壽司表示，林園沿海路店1月20日起試營運，「整單9折」優惠爽吃14天，邀請在地民眾搶先體驗聯名「三麗鷗家族」開搶15款扭蛋，加碼消費滿額贈送「束口便當袋」。全新美食新地標緊鄰熱鬧的鳳林與東林兩大商圈，獨立街邊店還附設停車場交通好便利。
藏壽司：高雄林園沿海路店開幕試營運！「整單9折」爽吃14天
藏壽司高雄林園首間藏壽司「林園沿海路店」來了！獨立街邊店型態擁有199席座位，將於1月20日起試營運、1月27日正式開幕。
歡慶開幕，1月20日至2月2日限時14天，到藏壽司林園沿海路店用餐，並完成官方社群追蹤與指定打卡任務，
整筆訂單即享九折優惠。
藏壽司 高雄林園沿海路店 門市資訊
地址：高雄市林園區沿海路二段166號
試營運時間：1月20日（二）至1月26日（一）12:00-20:00
正式開幕時間：1月27日（二）週一到週五11:00-20:00、週六到週日（例假日前夕）10:30-20:00，2月2日（一）後營業時間請參考官網資訊
加碼消費滿額贈「三麗鷗家族」束口便當袋！15款扭蛋也開搶
藏壽司最新聯名「三麗鷗家族」15款扭蛋，包括5款達摩鮮度君吊飾、5款閃亮和服磁鐵及5款大頭御守吊飾，林園的朋友也能加入限量開搶行列。
藏壽司林園沿海路店還加碼限定店鋪才有的消費滿額贈「三麗鷗家族束口便當袋」，1月20日起，至藏壽司林園沿海路店消費滿1200元，並完成指定社群任務，即可獲得可愛又實用的三麗鷗家族「
束口便當袋」乙個。共有三麗鷗家族、酷洛米與人魚漢頓3款人氣設計（限量300份，送完為止）。
林園美食新地標！藏壽司高雄林園沿海路店 附設停車場交通超便利
藏壽司看準高雄林園區的發展潛力，選址於交通要道沿海路，緊鄰鳳林與東林兩大熱鬧商圈。藏壽司高雄林園沿海路店採獨立街邊店型態，並貼心規畫專屬停車場，無論是林園在地居民，還是從高雄南區、屏東沿線前來的饕客，都能享受便利的用餐環境。
未來隨著高雄捷運小港林園線的規劃推進，通車後的發達交通，可望帶動更多跨區人流、進一步促進周邊商圈活絡與發展，預計藏壽司林園沿海路店將成為當地極具指標性的餐飲美食新地標。
網友敲碗成功！藏壽司「香菇天婦羅」回歸 冬季新品同步開吃
藏壽司表示，本月餐點超多驚喜，受到眾多網友瘋狂敲碗的「香菇天婦羅」60元，確定在1月13日起正式回歸，咬下金黃酥脆的外皮、香菇在嘴裡迸發鮮美湯汁，圈粉無數。
冬季新品則有暖心又暖胃的「豬肉薑絲烏龍麵（溫）」130元，溫潤中帶有生薑與青辣椒的辛香；全新奶香「炙烤塔塔醬鮭魚」40元、清爽系異國風味「鮮蝦佐千島沙拉醬」40元、鮮甜「蟹肉鮭魚卵海苔包」40元快嚐鮮。
民眾最愛的迴轉壽司難得祭出9折優惠，連續14天活動、吃越多越划算，高雄林園人快記下時間、地點，不把握機會朝聖嚐鮮太可惜。
資料來源：藏壽司、三麗鷗、壽司郎、魔物獵人
